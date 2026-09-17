Eduardo Setti cuestionó el resultado fiscal y afirmó en RDEco que “el superávit no existe”

El escenario cambiario que enfrenta la Argentina de cara a 2027 vuelve a poner el foco en la evolución del dólar, las tasas de interés y la deuda en pesos. La demanda de instrumentos vinculados a la moneda estadounidense y las perspectivas sobre el mercado financiero abren interrogantes sobre el comportamiento de estas variables durante el próximo año.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el ex secretario de Finanzas de la Nación y referente de Fundación Encuentro, Eduardo Setti, analizó el funcionamiento de las licitaciones del Tesoro y advirtió sobre una posible mayor presión cambiaria en 2027. Además, señaló que un escenario de tensión sobre el dólar podría repercutir sobre las tasas, la inflación y los salarios.

Setti cuestionó la existencia de un superávit fiscal

Setti planteó como primera cuestión la forma en que se presenta el resultado fiscal. Según explicó, determinados instrumentos emitidos por el Gobierno permiten diferir el reconocimiento de los intereses al momento de registrar los vencimientos.

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"El superávit no existe", afirmó el ex secretario de Finanzas. En su interpretación, la situación actual debería describirse como un equilibrio fiscal, un déficit o un resultado que el mercado esté dispuesto a aceptar, en lugar de tomar únicamente la presentación contable del superávit.

El economista vinculó este punto con la evolución de la deuda en pesos. Según sostuvo, si las obligaciones del Tesoro continúan creciendo, eso constituye una señal que debe ser considerada al evaluar el resultado fiscal.

La presión cambiaria aparece como una preocupación para 2027

Setti también puso el foco en el comportamiento del mercado cambiario. A su entender, el Gobierno comenzó a utilizar instrumentos vinculados al dólar porque anticipa que podría enfrentar mayores tensiones durante el próximo año.

"Yo considero que el año que viene va a haber alguna tensión cambiaria", sostuvo. Para el ex funcionario, esa posibilidad también obliga a revisar las proyecciones de inflación previstas para 2027.

En particular, Setti planteó dudas sobre una eventual continuidad de la desaceleración de los precios. "Yo no estoy tan seguro de que la inflación vaya a la baja", señaló, al vincular su evolución con la presión sobre el mercado de cambios.

La formación de activos externos y la demanda de dólares

Uno de los factores que Setti consideró relevantes es la formación de activos externos. Según explicó, si la demanda de dólares alcanza niveles similares a los registrados en el anterior año electoral, la presión sobre el mercado cambiario podría aumentar.

El ex secretario de Finanzas mencionó como referencia un nivel de alrededor de US$32.000 millones de formación de activos externos. A partir de ese escenario, consideró que las tasas de interés podrían ubicarse por encima de los niveles actuales.

"Mucho más arriba para sostener y dar un incentivo al ahorrista que se mantenga dentro del esquema de pesos", afirmó Setti al referirse a la eventual respuesta de la política financiera frente a una mayor demanda de dólares.

Qué impacto podría tener una mayor presión sobre las tasas

El incremento de las tasas tendría consecuencias que excederían al mercado financiero, según el análisis de Setti. El ex funcionario señaló que una política destinada a sostener el atractivo de los instrumentos en pesos también puede trasladarse a la economía real.

Además, vinculó una eventual depreciación del peso con otros efectos macroeconómicos. "Si eso es así, puede haber presión inflacionaria", sostuvo, al advertir también sobre un posible deterioro de los salarios y de las ganancias empresariales ante una devaluación.

Para Setti, por lo tanto, el comportamiento del dólar durante 2027 será uno de los elementos centrales para determinar cómo evolucionarán las restantes variables financieras.

El Tesoro reemplazó los pasivos remunerados del Banco Central

Otro de los ejes de la conversación fue el proceso mediante el cual el Gobierno terminó con los pasivos remunerados del Banco Central y trasladó ese esquema hacia instrumentos de deuda del Tesoro.

Ante la consulta sobre los riesgos de ese mecanismo, Setti explicó que las licitaciones dependen en buena medida de la liquidez disponible en los fondos comunes de inversión y de los grandes bancos.

Según describió, la Secretaría de Finanzas debe adaptar las características de las emisiones a las necesidades y expectativas de esos actores. Por eso, cuando detecta una mayor demanda de cobertura frente al dólar, aparecen instrumentos vinculados a la evolución de la moneda estadounidense.

Dollar Linked y CER: cómo se adapta la deuda a las señales del mercado

Setti explicó que los instrumentos de deuda se modifican de acuerdo con las expectativas que surgen en cada momento. Si aumenta la presión sobre el mercado cambiario, la demanda se orienta hacia activos Dollar Linked; después de una devaluación, pueden ganar protagonismo los instrumentos ajustados por CER.

"Entonces, todos estos instrumentos y estas movidas, yo las noto naturales porque van en el camino de lo que yo preveo", sostuvo el ex funcionario. En su lectura, los cambios observados en las últimas licitaciones serían compatibles con la posibilidad de que el Ministerio de Economía esté contemplando mayores presiones cambiarias para el año próximo.

El objetivo, según Setti, sería utilizar esos instrumentos para contener parcialmente la dolarización de las carteras. La estrategia se adapta así a la evolución de las expectativas de los inversores y ahorristas.

El mercado de deuda y el seguimiento de los tenedores

Otro aspecto destacado por Setti fue el nivel de información con el que trabaja la Secretaría de Finanzas. Según explicó, el organismo cuenta con un registro de los tenedores de cada título público y conoce quiénes mantienen los instrumentos al momento de sus vencimientos.

En ese sentido, consideró que las decisiones de las autoridades no se toman únicamente a partir de una lectura general del mercado. "En cada momento uno tiene un mapeo", señaló al describir el seguimiento de la composición de los tenedores y sus posibles necesidades.

Frente a la posibilidad de que el Gobierno contacte directamente a los actores financieros para conocer su apetito por determinados instrumentos, Setti reconoció que ese tipo de consultas puede formar parte de la operatoria, aunque remarcó que también existe una interpretación permanente de las señales del mercado.

Las señales que deja el mercado de cara a 2027

Para Setti, la aparición de una mayor demanda por instrumentos vinculados al dólar constituye una señal que debe ser observada junto con la evolución de las tasas, la deuda y las expectativas de inflación.

El ex secretario de Finanzas insistió en que el escenario cambiario será determinante para el próximo año. "No creo que vaya a ser un año tranquilo el año que viene en términos del dólar", afirmó.