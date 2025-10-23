Eduardo Setti: “El daño que generó Caputo será irreversible por generaciones”

Eduardo Setti, ex secretario de Finanzas de la Nación, afirmó que “el daño que nos generó [Caputo] es irreversible para generaciones venideras” en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). El economista criticó la política económica actual, señalando que “en vez de acumular reservas nos dedicamos a hacer maniobras como para mantener el tipo de cambio planchado” y advirtió que “todo dólar que entre es dólar que se va”. Según Setti, las decisiones tomadas por el ministro favorecieron principalmente al sector financiero y dejaron al país con muy pocas alternativas "amigables" para estabilizar la economía.

Eduardo Setti es un economista que ha sido funcionario público en el área económica, se desempeñó en la dirección de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. También fue secretario de Finanzas de la Nación.

Se dice que el ministro de Economía que tenemos, en realidad, es un secretario de Finanzas ¿Cómo se ve distinto desde la secretaría de Finanzas y del Ministerio de Economía y qué justa o injusta es esta crítica al sesgo financiero de nuestro actual ministro Caputo?

No lo conozco tanto como para opinar de sus conocimientos de economía. Sí, considero que el ministro tuvo dos oportunidades de manejar temas importantes en la economía argentina y, en las dos oportunidades, ha cometido mala praxis y ha convertido mala praxis de la misma manera en los dos momentos; o sea, atrasando el tipo de cambio en base a endeudamiento. Creo que si le pasa eso dos veces consecutivas, Caputo debería haber aprendido esto, en vez de pensar que estaba inventando una nueva teoría económica, que no se basaba en ninguna experiencia creíble y pensar cuál era la alternativa razonable para salir de esta situación y no llevarnos a esta situación continua de endeudamiento continuo, para mantener la inflación planchada, porque ellos miran solo la única variable, que es la inflación, y después pareciera que todas las otras variables de la macroeconomía y de la microeconomía no importan.

Y creo que cuando uno genera un programa económico, lo que tiene que estar pensando es en abarcar la mayor cantidad de variables y acomodar la mayor cantidad de variables al mismo tiempo, no solo una variable. Entonces, lo que yo puedo decir es que el ministro sí tiene un sesgo financiero; maneja bastante bien el tema de tomar deuda y acomodar cuestiones de corto plazo, pero este es un gobierno que inició con toda la confianza, con un voto masivo, con 50 y pico por ciento de votos en el balotaje, y tenía toda la confianza como para poder hacer las cuestiones de fondo que él consideraba que tenía que hacer, y no estar haciendo malabares desde que asumieron, como se fue haciendo y se sigue haciendo.

Ya dilapidamos el blanqueo, después vino el préstamo, los créditos del sector privado... yo creo que se fue dilapidando en un corto tiempo, y la entrada de dólares en Argentina fue enorme, y en vez de acumular reservas, nos dedicamos a hacer maniobras como para mantener el tipo de cambio planchado. Y me parece que hay momentos que eso no se puede, y en algún momento había algunas alternativas un poco más amigables, y después, de todo lo que ha hecho, creo que ya cada vez le quedan menos alternativas.

¿Qué piensa que va a pasar el 27 con la economía?

Hay algo que el ministro llama “el riesgo kuka”. Yo creo que Argentina no debería estar tan preocupada por el riesgo kuka, o por el riesgo de que vuelvan los peronistas. Los peronistas, generalmente, han tratado de pagar la deuda, han tratado de no endeudarse, o no han podido, si queremos ser más generosos con la mirada del ministro.

En nuestra gestión, no hemos podido tomar deuda en el exterior ni refinanciar ningún pago; solo hemos tenido que pagar. Yo creo que él va a tener que tomar una decisión de dar de baja este programa de bandas, porque evidentemente este programa no acumula reservas, y si él no acumula reservas y no da señales claras a los mercados, los mercados no van a acompañar en la compra de títulos públicos.

¿Puede él, habiendo dicho que va a mantener el sistema de bandas, ser la persona que elimina el sistema de bandas?

Una liberación del mercado cambiario que puede ser controlada, una flotación sucia o una flotación simplemente, y dejarlo correr hasta donde sea el punto de equilibrio. Haciendo un punto aparte: son todas situaciones de enorme costo para la población. Tengámoslo en cuenta. Pasa que cuando uno no llega a estas situaciones extremas, yo creo que no tiene mucha alternativa.

Y lo mejor que le podría pasar a Argentina es no ejecutar nunca el swap con Estados Unidos, porque seguimos tomando deuda, y cuando reveamos la historia de la hoja de ruta de Caputo en el gobierno argentino en estos dos períodos, vamos a ver que la situación y el daño que nos generó es irreversible para generaciones para adelante. Salir de esta situación va a ser muy complicado.

Si uno imagina que un Nestor Kirchner canceló el Fondo Monetario con aproximadamente 10.000.000 de dólares, hoy, si quisiéramos cancelarle al Fondo y cancelar todos los compromisos que tenemos con organismos, es incalculable lo que tenemos que pagar. No es lo que genera de dólares Argentina como para hacerlo; o sea, ya no tenemos esa posibilidad.

Entonces creo que tiene que dar señales claras a los mercados de que va a acumular reservas, para que el riesgo país se acomode en un nivel donde no tome nueva deuda, porque yo lo que le pido es que no tome nueva deuda, sino que pueda empezar a rolear los vencimientos de capital y pague los intereses. Simplemente con eso, y que empiece a ordenar la curva de una manera lógica, porque no hay país en el mundo que pueda generar el pago de todos los vencimientos de deuda más de capital, más intereses.

Entonces tenemos que ir a algo lógico, y en algún momento hay que tomar medidas como para que esto sea posible y sea ordenado. A mí me ha pasado con la curva de pesos, en algún momento hubo que reordenarla, y bueno, en este momento llegó el momento de reordenar la curva de dólares y dar viabilidad y factibilidad a que nosotros vamos a hacer las cosas bien y que podemos afrontar la deuda de manera razonable. Pero, para eso, tenemos que mostrar que acumulamos reservas y no que jugamos a mantener un tipo de cambio planchado en base a endeudamiento; entonces, todo dólar que entre es dólar que se va.

Entonces, si nos quedó una herencia de casi 100.000 millones de dólares de deudas del mercado no voluntario, la situación de Néstor Kirchner es absolutamente imposible; es decir, nunca más un presidente en Argentina, por muchos años, va a poder tener una política económica que no tenga en cuenta el riesgo país. Va a tener que tener siempre superávit fiscal y nunca va a poder pagar la deuda. El superávit fiscal va a ser solo para pagar los intereses.

Y creo que es así, digamos que lo que canceló Néstor Kirchner fue el Fondo Monetario, digamos, si es Fondo Monetario, obviamente es menos lo que tenemos que cancelar. Pero es un montón de dólares que nosotros no generamos anualmente, y no los vamos a generar en un determinado tiempo, y por la vía de acumulación genuina de reservas es muy complicado acumular esa cantidad de dólares para cancelar. O sea, coincido que probablemente con los organismos internacionales va a tener que seguir una negociación permanente para poder hacer frente a esos vencimientos, y con el mercado voluntario vamos a tener que hacer los deberes para estabilizar la curva y que tengamos la habilidad de, por lo menos, postergar los vencimientos.

O sea, venga el gobierno que venga nuevamente, a ver si le parece bien esta conclusión, va a tener que tener una ortodoxia fiscal.

Ortodoxia fiscal, y no solo fiscal, sino cambiaria. Creo que alguna nota que hicimos, hablamos del tema, yo hablaba de un equilibrio endeble, tuvimos un intercambio, yo sigo considerando que es endeble, porque hay un montón de condiciones que mantienen este equilibrio, que cuando uno las toma individualmente no pesan demasiado, pero cuando las suma es complicado, más la última medida de la quita de retenciones temporaria de los 7.000 millones, que afecta la recaudación futura enormemente. Entonces, creo que también hay un desafío a futuro para el 26, en cómo van a acomodar el equilibrio fiscal.

Sí, creo que el equilibrio fiscal es un punto, ellos decían que esto era distinto porque había equilibrio fiscal, pero la no acumulación de reservas es lo que termina mirando el mercado. Porque no solo no acumulamos dólares, sino que incentivamos viajes al exterior, importamos por demás. Entonces, generamos una condición y una presión sobre el dólar adicional. Entonces, hay cuestiones que yo no las veo claras y no las veo por qué las hacen. Sí porque todas esas situaciones mejoran la visión sobre la inflación, porque cuando uno compra el exterior genera votos y también ayuda a la inflación de distintas maneras.

¿Qué pasa con la tasa de interés, a su juicio, después de las elecciones?

Si se estabiliza el interés se acomoda rápidamente, porque deja de haber una presión tan fuerte sobre el tipo de cambio. Hoy la tasa de interés está utilizada como incentivo para no pasar al dólar. Pero bueno, ya no hay situaciones sin riesgo, no hay situaciones bondadosas. Creo que el esfuerzo que hizo la población no va a ver sus frutos, y el nuevo endeudamiento no es para que la gente viva mejor. Este nuevo endeudamiento es para que determinados sectores puedan estar un poco más acomodados, como son los del sector financiero, y un poco más acomodada parte de la macro. Y también, eso creo que no solo así no alcanza; si el gobierno no hace cuestiones elementales como las que estamos hablando después de las elecciones, yo creo que la situación se vuelve a complicar rápidamente.

RM/fl