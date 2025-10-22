Luis Caputo: "El tipo de cambio no está atrasado y no va a pasar nada el 27 de octubre"

El ministro de Economía Luis Caputo, afirmó que el 27 de octubre no habrá modificaciones en la política cambiaria del gobierno, en una disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El ministro de Economía señaló que la segunda etapa del gobierno de Javier Milei se concentrará en “reformas de segunda generación”.

Caputo se reunirá con el CEO del JP Morgan en plena negociación del salvataje de EE.UU.

Sobre estas medidas, Caputo explicó que “son reformas buenísimas, y que van a destrabar toda la maraña de regulaciones y de trabas que el Estado le pone al empresariado, y hacen que el país no pueda despegar”.

“Estamos enfocados en esta segunda etapa y tenemos claro que para ello necesitamos mayor gobernabilidad y para eso es muy importante el voto”, mencionó el jefe del Palacio de Hacienda.

A continuación, analizando las próximas elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, añadió: “Un voto no kirchnerista que no va a La Libertad Avanza me da mucha lástima por los argentinos, es un voto perdido”.

El ministro de Economía luego mencionó en tono reflexivo: “El mundo está mirando estas elecciones. Vengo de las reuniones del G20 y el Fondo Monetario Internacional (FMI). No podía creerlo”.

Al momento de analizar la confianza que genera Argentina, destacó: “Hay un montón de inversiones anunciadas pero hay un montón más esperando esta validación. La gente quiere mejores ingresos, salarios y más empleo y eso se consigue sí o sí con más inversión”, según Caputo

Delfina Rossi y Luis Caputo en un "amable" debate de ideas: "De chorra a basurero"

Consultado sobre qué pasará con el precio del dólar. “La respuesta es sencilla y corta: no va a pasar nada. Vamos a mantener el esquema de bandas independientemente del resultado porque tenemos un Banco Central muy bien capitalizado, fundamentos sólidos y un nivel de tipo de cambio que está en un nivel absolutamente razonable. Con un dólar atrasado no podríamos tener récord de exportaciones”, añadió.

Por último, Luis Caputo destacó que “el tipo de cambio es un reflejo de la economía. Si tenés una economía fuerte, tenés una moneda fuerte”.

LT