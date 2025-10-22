Miguel Ponce sobre los cambios en el gabinete: “Marca la dimensión de la crisis de la alianza gobernante”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en comunicación con Canal E, analizó la crisis política generada por la renuncia del canciller Gerardo Werthein, en medio de las negociaciones comerciales con Estados Unidos, y alertó sobre un fenómeno global que podría tener consecuencias profundas: la automatización masiva del empleo.

Miguel Ponce se refirió al impacto político de la renuncia de Gerardo Werthein: “Primero, obviamente no es sorpresa el hecho, en todo caso podríamos sorprendernos de la oportunidad”. También recordó que, “si el Presidente de la Nación anuncia que el domingo va a pensar en función de los resultados electorales los cambios que necesitaría para cumplir con los objetivos en la segunda mitad de su mandato, uno hubiera esperado hasta el día lunes que lo anunciara el Presidente”.

Internas ante el ascenso de Santiago Caputo

Según desarrolló, este movimiento “marca la dimensión de la crisis de la alianza gobernante”, y responde a una interna de poder. “Santiago Caputo logró imponer su teoría de que el fracaso de la reunión con el presidente Trump se lo acredita a Cancillería, cuando en realidad mucho tiene que ver además de la personalidad de Trump con las operaciones paralelas que todos vimos”, planteó.

Ponce explicó que la situación genera más incertidumbre en un contexto ya tenso. “Me parece que esto no ayuda a esta situación, genera más incertidumbre a la incertidumbre preelectoral”, señaló, al tiempo que advirtió sobre la posible intervención de Estados Unidos en la definición del reemplazo: “Otra es que el propio vínculo con los Estados Unidos le diga ‘manden urgente a llenar esto’, y tal vez hasta sugieran el nombre ahora que estamos intervenidos”.

Demoras en las negociaciones con Estados Unidos

Asimismo, sostuvo que las conversaciones con Washington “vienen un poco demoradas”, y atribuyó ese retraso tanto a las internas del Gobierno como al contexto político norteamericano. “Creo que tiene que ver por un lado con las internas dentro del Gobierno, donde algunos deben querer poner el acento en aluminio y acero, otros en el tema de la carne y otros en las inversiones”, afirmó.

El especialista en comercio exterior agregó que, “es muy posible que se esté esperando el resultado electoral para no generar falsas expectativas en uno y en otro lado”. Además, advirtió que la relación bilateral se ve afectada por la tensión comercial entre Estados Unidos y Brasil: “La pregunta es: ¿por qué nos van a comprar carne? Y bueno, porque dejaron de comprarle a Brasil. ¿Por qué dejaron de comprarle a Brasil? Por la guerra arancelaria, el famoso castigo. Toda la política basada en la guerra arancelaria se subsume bajo el tema de la seguridad nacional”.