Tras confirmar que el Tesoro norteamericano intervino ayer con u$s 400 millones, Caputo dijo que con un dólar a $1500 está "más que cómodo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este jueves que la cotización de $ 1.500 por dólar “es alto” y confirmó que el Tesoro de los Estados Unidos vendió cerca de US$ 400 millones en la rueda del miércoles para abastecer la demanda.

El jefe del Palacio de Hacienda exhortó a la ciudadanía argentina a que el domingo vote por La Libertad Avanza (LLA) porque señaló que “el mundo está mirando si elegimos el camino correcto”, para luego agregar que "Estados Unidos quiere que a los argentinos les vaya bien porque le quiere mostrar al mundo que este es el modelo correcto".

De campaña, Luis Caputo promete que sigue el esquema de bandas: "No va a haber ningún cambio"

"El sistema de bandas está perfectamente calibrado, tenemos un banco central perfectamente capitalizado, fundamentos económicos como nunca antes y ahora un soporte financiero de EE.UU. cómo ningún país en el mundo recibió", resaltó Luis Caputo en la entrevista a Esteban Trebuq en LN+.

El ministro consideró “lógico” el nerviosismo de la gente ante el turno electoral porque “cada vez que se prende la televisión hay alguien que le está metiendo miedo con cambios”.

“Yo que soy el ministro digo que no va a cambiar nada. Pero es una pelea desigual”, afirmó Caputo.