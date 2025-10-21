Delfina Rossi y Luis Caputo en un "amable" debate de ideas: de "chorra" a "basurero"

Si algo caracteriza al debate político de estos tiempos es el uso de las redes sociales como motor de expresión de un pensamiento sin matices ni medias tintas. Ya no importa tanto el debate de ideas, sino quien puede ser más picante en la respuesta. Quién insulta y descalifica con más vehemencia y quien realiza la acusación más jugada sin importar si lo que se dice es cierto o no.

Por estas horas el cruce tuitero del momento es el que protagonizan el ministro Luis Caputo y la integrante del directorio del Banco Ciudad, Delfina Rossi.

El ministro de Economía,salió a responder, con acusaciones de todo tipo, una ironía de Delfina Rossi, miembro del directorio del Banco Ciudad e hija del histórico dirigente peronista Agustín Rossi sobre el rescate de Donald Trump a la Argentina.

Rossi, cuestionó el manejo de la economía del ministro de Milei con un posteo picante: 1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con "asistencia "del JP Morgan y organismos internacionales ¿Quénombre le ponemos a esta obra?

Días antes, la economista había escrito un artículo en el sitio jacobin.com donde analizaba el rescate de 20.000 millones de dólares de Donald Trump a Argentina en el que sostuvo que: "Lejos de estabilizar la frágil economía argentina, el rescate corre el riesgo de profundizar la dependencia del país del capital extranjero y aumentar la probabilidad de otro default soberano en los próximos años. La crisis argentina, marcada por la inflación, la fuga de capitales y las recurrentes trampas de la deuda, refleja debilidades estructurales que han persistido durante décadas".

Luis Caputo le contestó sin demasiadas sutilezas: "Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria. ¿También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante. Vos, en cambio, trabajas en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público. Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también".

Tras el posteo del ministro, la hija de Agustín Rossi le respondió: "Caputo, como no tenés argumentos para defender tu (segunda) pésima gestión, entonces elegís atacarme personalmente. El directorio del Banco Ciudad está conformado según las bancas en la Legislatura de la Ciudad, por lo que un lugar corresponde a la oposición, lugar que ocupo con la mayor responsabilidad y orgullo". Y agregó: "Pero, ¿Sabes qué? Argentina es mucho más grande que todos ustedes juntos y vas a pasar al basurero de la historia". Para finalizar diciendo: "Y ni hablar de tus oscuras relaciones con el intento de asesinato a Cristina".

Esta historia continuará.....