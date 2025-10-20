Swap con EE.UU.: el Banco Central detalló los puntos clave del acuerdo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió detalles del swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, un acuerdo que busca estabilizar el frente cambiario y reforzar la política monetaria, aunque su impacto no se verá reflejado de inmediato en las reservas internacionales.

Según el comunicado oficial, el objetivo del entendimiento es “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”. Desde la autoridad monetaria explicaron que el mecanismo permitirá ampliar el conjunto de instrumentos de política cambiaria y monetaria, además de fortalecer la liquidez de las reservas.

Un esquema similar al de México

El titular del BCRA, Santiago Bausili, había anticipado que el modelo del swap se inspiró en el acuerdo entre el Banco de México y el Tesoro de los Estados Unidos durante la crisis del Tequila, un esquema que ha estado operativo durante tres décadas. “La idea es establecer una versión actualizada de ese mecanismo”, indicó el funcionario.

Las condiciones específicas del acuerdo —tasa, plazos, garantías y activación de tramos— se mantendrán en reserva. El BCRA justificó la confidencialidad en la necesidad de evitar arbitrajes de mercado, tal como ocurre en otros programas bilaterales de estabilidad, incluidos los que Estados Unidos mantiene con México o tuvo con Uruguay.

El swap se activará de forma gradual, de acuerdo con las necesidades de liquidez del Banco Central. Actualmente, las reservas brutas ascienden a USD 41.168 millones. A diferencia del canje de monedas con China por USD 18.000 millones, este nuevo instrumento no se contabiliza íntegramente en las reservas hasta que los tramos sean efectivamente desembolsados.

Apoyo financiero y señal política

El respaldo norteamericano representa una señal de confianza en la gestión económica argentina y refuerza la relación bilateral en materia financiera. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, mencionó que el paquete podría ampliarse a USD 40.000 millones, incluyendo un fondo privado con participación de bancos y fondos soberanos destinado al mercado de deuda argentino.

En un contexto de volatilidad cambiaria y presiones preelectorales, la confirmación del swap busca transmitir previsibilidad. Incluso el expresidente Donald Trump, al ser consultado sobre el tema, reconoció la difícil situación que atraviesa el país: “Argentina está luchando por su vida. No tienen dinero, están haciendo todo lo posible por sobrevivir”, expresó.

Contexto y metas revisadas

El acuerdo llega en un momento en que el país enfrenta un bajo nivel de reservas netas. Según cálculos de la consultora PxQ, al descontar los desembolsos recientes del FMI, el saldo actual sería comparable al de fines de 2023, cuando las reservas netas eran negativas en más de USD 11.000 millones.

El FMI flexibilizó la meta de acumulación para fin de 2025, permitiendo un déficit de USD 2.600 millones en lugar del superávit de USD 2.400 millones que se exigía previamente. No obstante, la combinación del swap con Washington y el eventual fondo complementario por otros USD 20.000 millones podría mejorar la posición financiera del país en los próximos meses.