La actividad de la industria metalúrgica volvió a retroceder en julio y profundizó un escenario de baja actividad, escaso uso de la capacidad instalada y deterioro del empleo. Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el sector cayó 4,4% interanual y apenas avanzó 0,1% frente a junio, por lo que acumula una contracción de 5,5% en los primeros siete meses de 2026.

Uno de los datos más sensibles es el nivel de utilización de las plantas. La capacidad instalada se ubicó en apenas 39,2%, seis puntos porcentuales por debajo de un año atrás. En los hechos, significa que cerca de seis de cada diez máquinas permanecen sin utilizar. ADIMRA señaló que se trata de uno de los registros más bajos de la serie histórica y que el nivel actual es comparable con el observado a la salida de la pandemia en 2020.

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El cuadro muestra, además, que la debilidad no está concentrada en una actividad puntual.

Siete de los ocho principales rubros metalúrgicos registraron caídas interanuales en julio.

La mayor contracción correspondió a Bienes de Capital, con una baja de 9,5%, seguido por Maquinaria Agrícola, que retrocedió 7,7% según el gráfico incluido por ADIMRA en la segunda página del informe. También disminuyeron Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,3%), Equipamiento Médico (-3,9%), Carrocerías y Remolques (-3,4%), Otros Productos de Metal (-1,7%) y Fundición (-1,5%).

La única excepción fueron las Autopartes, cuya producción creció 1,9% interanual. Sin embargo, el dato tampoco alcanza para marcar un cambio de tendencia: el segmento acumula una baja de 3,1% en los últimos seis meses.

La baja atraviesa a casi todas las cadenas productivas

El informe muestra que el freno metalúrgico se extiende también a las distintas cadenas de valor a las que abastece la industria. Todas registraron resultados negativos por segundo mes consecutivo.

La producción vinculada al Consumo Final cayó 9,6%, mientras que la relacionada con la Construcción retrocedió 8,2% y la cadena Agrícola, 7,9%. También hubo bajas en los sectores vinculados con Minería (-6,4%), Petróleo y Gas (-4,4%), Energía Eléctrica (-3,2%), Alimentos y Bebidas (-2,6%) y Automotriz (-1,1%).

El deterioro resulta particularmente significativo porque la metalurgia funciona como proveedora transversal de buena parte de la economía: desde maquinaria y equipamiento industrial hasta piezas para construcción, energía, minería y automotrices. La generalización de las bajas muestra que la menor demanda alcanza tanto a actividades destinadas al mercado interno como a sectores asociados con la inversión productiva.

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El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, sostuvo que “la producción metalúrgica continúa estancada” y advirtió sobre niveles de productividad históricamente bajos.

También señaló que la persistente retracción del mercado y la debilidad de la demanda dificultan la operatoria de las empresas y reclamó herramientas destinadas a promover la inversión para sostener el empleo industrial.

Elio del Re, titular de ADIMRA.

Las empresas tampoco esperan una recuperación inmediata

Las expectativas empresarias acompañan el diagnóstico. Siete de cada diez firmas metalúrgicas no esperan cambios en sus niveles de producción durante los próximos tres meses, en un contexto que ADIMRA caracteriza por una demanda interna sin señales claras de recuperación.

El retroceso también se observa en las principales provincias industriales. Córdoba tuvo la mayor caída, con 7,9% interanual, afectada principalmente por maquinaria agrícola y autopartes. Buenos Aires retrocedió 5,8%, con bajas concentradas en bienes de capital y equipamiento médico.

A su vez, Mendoza cayó 4,6%, Entre Ríos 4,2% y Santa Fe 3,8%. En Mendoza y Entre Ríos pesó especialmente el deterioro de los bienes de capital, mientras que en Santa Fe incidieron las bajas en equipos eléctricos y maquinaria agrícola.

El enfriamiento de la actividad ya tiene además impacto sobre el mercado laboral. El empleo en las empresas metalúrgicas cayó 2,2% interanual en julio y se redujo otro 0,2% respecto de junio, una señal adicional de que la prolongación del bajo nivel productivo comienza a trasladarse a las dotaciones de personal.

Así, pese al marginal avance mensual de julio, la fotografía que presenta ADIMRA sigue siendo la de una industria operando en niveles deprimidos: producción en caída, capacidad ociosa superior al 60%, retrocesos generalizados entre sectores y provincias y expectativas empresarias que todavía no anticipan un cambio de ciclo.

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