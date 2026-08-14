La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 59,1% en junio de 2026, superando al registro del mismo mes del año pasado, cuando alcanzó el 58,9%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En la era Milei cerraron 30.600 empresas y se perdieron 411.600 puestos de trabajo

De acuerdo con el organismo estadístico, los bloques sectoriales con utilización de la capacidad instalada por encima del promedio fueron refinación del petróleo (86,7%), las industrias metálicas básicas (68,7%), sustancias y productos químicos (67%), papel y cartón (66,2%) y productos alimenticios y bebidas (64,4%).

Por otro lado, los bloques sectoriales que se ubicaron por debajo del nivel general son edición e impresión (53,5%), productos minerales no metálicos (51,8%), productos textiles (46,6%), productos del tabaco (46,3%), industria automotriz (45,5%), metalmecánica excepto automotores (41,5%), y productos de caucho y plástico (41%).

Una recuperación desigual

Desde el CEPEC mencionaron: "El dato muestra una mejora interanual muy moderada y confirma que la industria continúa recuperándose, pero todavía sin un salto significativo en el nivel de actividad". "El dato más preocupante aparece en los sectores vinculados a la inversión y al consumo durable. La metalmecánica cayó a 41,5%, desde 45,9% un año atrás, mientras que la fabricación de maquinaria agropecuaria retrocedió 27,9% interanual y los aparatos de uso doméstico 22,9%. La industria automotriz también mostró una caída, con una utilización de apenas 45,5%, frente al 52% de junio de 2025", agregaron.

Para cerrar comentaron: "Los sectores ligados a commodities, energía y procesamiento de materias primas presentan un mejor desempeño, mientras que las ramas más dependientes del mercado interno todavía enfrentan dificultades. Para consolidar la recuperación, el desafío será que el crecimiento deje de concentrarse en determinados sectores y comience a traducirse en mayor producción industrial, inversión y empleo". y destacaron. "El dato positivo es que no hay un deterioro generalizado; el desafío para la política económica será lograr que la mejora alcance también a los sectores más sensibles al consumo y la inversión".

FN