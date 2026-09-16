RDC: Lula acusó a Bolsonaro de intentar “destruir la credibilidad de las urnas brasileñas”

En la previa de las elecciones de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió a cuestionar a sectores vinculados con el bolsonarismo y defendió el papel del juez Alexandre de Moraes en las investigaciones relacionadas con el intento de ruptura institucional del 8 de enero. También apuntó contra Flávio Bolsonaro, su hermano Eduardo Bolsonaro y el expresidente estadounidense Donald Trump.

La corresponsal de Brasil, Eleonora Gosman, repasó las declaraciones de Lula durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y detalló los cuestionamientos del mandatario brasileño en torno a la investigación sobre Daniel Vorcaro, los vínculos de Flávio Bolsonaro y la situación de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos. El intercambio se produjo mientras Brasil se prepara para la primera vuelta electoral.

Lula defendió a Alexandre de Moraes

Según explicó Gosman, Lula destacó el papel que tuvo Alexandre de Moraes en las investigaciones posteriores a los hechos del 8 de enero. El presidente brasileño sostuvo que el juez contribuyó a preservar el funcionamiento institucional del país.

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"Alexander de Moraes en realidad hizo un trabajo extraordinario, porque garantizó la democracia en este país", señaló Gosman al resumir la posición expresada por Lula.

Las críticas a Bolsonaro y las urnas electrónicas

Otro de los puntos mencionados por la corresponsal fue la acusación de Lula sobre una supuesta intención de Jair Bolsonaro de cuestionar la credibilidad del sistema electoral brasileño. El mandatario defendió el mecanismo de urnas electrónicas utilizado en el país.

Gosman señaló que, de acuerdo con las declaraciones de Lula, "Brasil sabe que hay una tentativa de Bolsonaro de destruir la credibilidad de las urnas brasileñas". La corresponsal también destacó que el sistema brasileño utiliza dispositivos electrónicos para la votación y el cómputo de los sufragios.

El vínculo entre Flávio Bolsonaro y Daniel Vorcaro

La disputa política también quedó vinculada con la investigación sobre Daniel Vorcaro. Gosman señaló que Lula relacionó el enojo de Flávio Bolsonaro con el avance de esa investigación y con la posibilidad de que la Suprema Corte determine quiénes estuvieron involucrados en el caso.

"La bronca de Flavio es porque la investigación de la Suprema Corte va a descubrir quién está de verdad metido en el caso de Daniel Vorcaro", explicó la corresponsal al reconstruir el planteo del presidente brasileño.

Los 130 millones de reales mencionados por Lula

En ese contexto, Gosman indicó que Lula hizo referencia a supuestos contactos entre Flávio Bolsonaro y Daniel Vorcaro. Según lo relatado durante el segmento, se habría solicitado una suma de 130 millones de reales, equivalente a unos 26 millones de dólares según la conversión mencionada en la conversación.

La corresponsal aclaró que, de acuerdo con lo expuesto en el segmento, no estaba determinado si la totalidad de ese dinero ingresó. También señaló que Lula vinculó parte de esos fondos con Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos.

Las acusaciones contra Eduardo Bolsonaro

Gosman señaló que Lula sostuvo que el dinero habría sido utilizado para respaldar a Eduardo Bolsonaro durante su permanencia en Estados Unidos. Se trata de una acusación formulada por el presidente brasileño y reproducida durante el intercambio.

"Lula dice que ese dinero fue para apoyar a su hermano, que está allí en Estados Unidos", resumió la corresponsal. En ese mismo contexto, explicó que Lula también afirmó que Eduardo Bolsonaro regresaría a Brasil y enfrentaría consecuencias judiciales.

Lula apuntó contra Donald Trump

Las declaraciones del presidente brasileño también alcanzaron a Donald Trump. Según relató Gosman, Lula cuestionó el papel del expresidente estadounidense dentro del espacio político de derecha a nivel internacional.

"Lo acusó directamente de ser el gurú de la extrema derecha", señaló la corresponsal al describir las palabras utilizadas por Lula. El planteo se sumó a las críticas dirigidas contra el entorno de Bolsonaro.

La tensión antes de las elecciones

El intercambio entre Lula y los sectores vinculados al bolsonarismo se produce en un escenario marcado por la cercanía de las elecciones brasileñas. Gosman también puso en duda que el clima político permita una aproximación entre Lula y Trump durante el próximo encuentro internacional mencionado en la conversación.

"No sé si se van a encontrar. Tengo mi duda", sostuvo la corresponsal al referirse a la posibilidad de un encuentro. De esta manera, el escenario electoral brasileño aparece atravesado por nuevos cruces en torno a las investigaciones judiciales, las urnas electrónicas y los vínculos políticos internacionales.