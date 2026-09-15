RDC: sectores de la industria brasileña se reúnen con Flávio Bolsonaro, pero cuestionan su capacidad de gobierno

El escenario político de Brasil atraviesa nuevas tensiones por las diferencias entre sectores del Partido de los Trabajadores (PT) y las posiciones frente al bolsonarismo. En paralelo, una publicación realizada con inteligencia artificial sobre el juez Alexandre de Moraes volvió a poner el foco sobre la disputa política y judicial en el país.

La corresponsal de Brasil, Eleonora Gosman, abordó el escenario en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y explicó que existe una corriente de izquierda dentro del PT que compara el proceso actual con el impeachment de Dilma Rousseff en 2016. También señaló diferencias respecto de Flávio Bolsonaro, incluso entre sectores vinculados con la industria brasileña.

Una imagen generada con inteligencia artificial volvió a poner a Moraes en el centro

El segmento comenzó con la referencia a una publicación realizada por el influencer estadounidense Jason Miller, identificado como aliado de Donald Trump. Según lo planteado durante el diálogo, Miller difundió imágenes del juez Alexandre de Moraes, una de ellas representándolo con una tobillera electrónica.

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Gosman también señaló que circuló otra imagen en la que Moraes aparecía junto a Jair Bolsonaro. La corresponsal identificó esa segunda representación como una creación realizada mediante inteligencia artificial.

Una corriente del PT compara la situación con el impeachment de Dilma

En paralelo, Gosman explicó que dentro del PT existe una corriente, principalmente de izquierda, que establece un paralelismo entre el proceso político actual y el que terminó con el impeachment de Dilma Rousseff en 2016.

Según esta mirada, aquel proceso derivó en la salida de la entonces presidenta y en la llegada de su vicepresidente, Michel Temer, a la conducción del Ejecutivo. Dos años después, ese escenario desembocó en el triunfo electoral de Jair Bolsonaro.

Las internas también atraviesan al oficialismo brasileño

La lectura planteada por esta corriente del PT apunta además a la existencia de disputas dentro de las propias estructuras políticas y estatales. Gosman señaló que, según este sector, determinadas operaciones podrían producirse desde el interior del propio gobierno o del Estado.

La corresponsal también marcó que existen diferencias en torno a Flavio Bolsonaro. "Hay un sector que defiende a Flavio Bolsonaro, claramente, pero hay otro sector que no", sostuvo al describir las posiciones que conviven en el escenario brasileño.

El sector industrial también marca distancia con Flavio Bolsonaro

Gosman destacó especialmente el papel de sectores vinculados con la industria, entre ellos la Federación Industrial de San Pablo. Según explicó, parte de este espacio participó de reuniones con Flavio Bolsonaro, aunque sus posiciones no implican necesariamente un respaldo a su eventual capacidad de gobierno.

La corresponsal resumió esa postura al señalar que algunos sectores podrían compartir determinadas posiciones ideológicas con Flavio, pero mantienen reparos respecto de su aptitud para ejercer el poder. "No había ninguna capacidad de parte de Flavio de gobernar", afirmó al describir esa mirada.

La disputa política se extiende más allá del PT

Para Gosman, las diferencias no se limitan a una discusión interna del Partido de los Trabajadores, sino que también reflejan una disputa más amplia dentro del escenario político brasileño. En ese marco, distintas corrientes buscan definir qué alternativa puede consolidarse frente al bolsonarismo.

La corresponsal remarcó que parte de los sectores que no adhieren a Flavio Bolsonaro también reclama otros proyectos políticos. "No lo seduce Bolsonaro, ese es el tema", sostuvo para sintetizar la posición de un sector que, pese a compartir eventualmente algunas ideas, no encuentra en el dirigente una alternativa de gobierno.