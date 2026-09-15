RDEco: los factores que pueden determinar la disponibilidad de dólares durante 2027

El ingreso de dólares en 2027 estará condicionado por tres factores centrales: el financiamiento externo, el desempeño de las exportaciones y la demanda de divisas de los argentinos. El escenario electoral y la evolución de las tasas internacionales agregan incertidumbre sobre la disponibilidad de dólares durante el próximo año.

Durante una nueva emisión de Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, Matías Surt, socio-director de Inveq Consultora, planteó que el financiamiento podría perder dinamismo, mientras que Gerardo de Santis, docente investigador de la UNLP, puso el foco en la incertidumbre sobre las exportaciones y las condiciones financieras internacionales. Sobre el cierre del segmento, el analista de mercados Santiago Llull sumó interrogantes sobre los supuestos utilizados en el Presupuesto.

La cuenta financiera aparece como el principal interrogante

Surt distinguió entre las distintas vías por las que pueden ingresar dólares a la economía y consideró que la cuenta financiera será la primera en sentir un eventual aumento del riesgo político. A diferencia de la cuenta corriente, su comportamiento es más volátil y depende en buena medida de las condiciones de acceso al financiamiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El economista recordó que empresas y provincias aprovecharon una ventana en la que el riesgo país había descendido hasta alrededor de 403 puntos. Con el indicador nuevamente por encima de los 500 puntos, consideró difícil que el costo de financiamiento siga reduciéndose.

En ese sentido, Surt sostuvo que "lo financiero creo que va a estar más seco que este año", en referencia a las emisiones de deuda que permitieron captar dólares durante el período reciente.

Las tasas internacionales pueden encarecer el financiamiento

La evolución de las tasas de interés internacionales constituye otro de los factores que pueden modificar las condiciones de acceso al crédito. Una eventual suba de la tasa libre de riesgo repercutiría sobre el costo que deben afrontar los emisores argentinos.

Surt planteó que la situación sería todavía más compleja si se produjera un aumento de las tasas internacionales. En ese escenario, el financiamiento obtenido por empresas y gobiernos provinciales tendría un costo mayor.

De Santis coincidió en que el frente financiero representa una fuente de incertidumbre y agregó la situación de la deuda y el refinanciamiento de Estados Unidos como uno de los elementos a observar.

"Eso todo suma a la carestía para lo local que quiera tomar", señaló el docente investigador de la UNLP, al referirse al impacto de un eventual encarecimiento global del dinero.

El comercio exterior podría sostener el ingreso de dólares

La situación es diferente en la balanza comercial, donde Surt observó que las proyecciones oficiales para 2027 mantienen un superávit elevado. El Presupuesto contempla unos US$15.000 millones, frente a una estimación de US$17.000 millones para este año.

Según su análisis, las cantidades exportadas de petróleo, minería y energía podrían continuar favoreciendo el ingreso de divisas. En el caso de la minería, sin embargo, consideró que el desempeño reciente estuvo más explicado por los precios que por el aumento de las cantidades.

Para De Santis, el panorama comercial presenta más incertidumbres. El clima y la evolución del precio internacional del petróleo pueden modificar de manera significativa los ingresos previstos por exportaciones.

El clima y el petróleo condicionan las exportaciones

De Santis planteó que el fenómeno climático puede tener un impacto importante sobre los volúmenes exportables, mientras que el precio del petróleo dependerá en buena medida de la evolución del conflicto internacional.

El contexto de precios elevados favoreció los ingresos del país, pero la continuidad de esa situación no está garantizada. Por eso, el economista resumió el escenario con una expresión breve: "Veo incertidumbre".

La proyección oficial de exportaciones, que contempla alrededor de US$130.000 millones para 2027, podría cumplirse si confluyen condiciones internacionales y climáticas favorables. De Santis aclaró, sin embargo, que esos factores no dependen exclusivamente de las decisiones económicas del Gobierno.

La demanda de dólares vuelve a ocupar el centro del debate

Mientras la oferta de divisas enfrenta interrogantes, la evolución de la demanda de dólares aparece como otro de los puntos sensibles para 2027. Surt advirtió que la cercanía de las elecciones podría incentivar una mayor dolarización de los ahorros.

El economista recordó que, después de la flexibilización del cepo cambiario para las personas, la compra de dólares había mostrado un crecimiento sostenido. La demanda llegó a alcanzar casi US$6.000 millones en septiembre, antes de descender luego de las elecciones.

Posteriormente, la dolarización volvió a incrementarse y, según la referencia realizada durante el programa, actualmente se encuentra en torno a los US$3.000 millones. Para Surt, este comportamiento puede adquirir mayor relevancia si el escenario político vuelve a incentivar la búsqueda de cobertura en moneda extranjera.

Tres fuentes de dólares y un escenario electoral

El planteo de Surt puede sintetizarse en tres vías principales: el ingreso financiero, el resultado comercial y la demanda de dólares de los residentes. La primera aparece como la más expuesta a un cambio en las condiciones de riesgo, mientras que la segunda depende de precios y cantidades exportadas.

La tercera, en cambio, está vinculada con las expectativas de los argentinos y puede adquirir mayor intensidad durante un año electoral. En ese punto, Surt fue contundente al definirla: "El tercer plato es el que más preocupa".

El desafío para el Gobierno será administrar esas tres dinámicas en simultáneo. Una menor disponibilidad de financiamiento externo podría aumentar la importancia de los dólares comerciales, mientras que una mayor demanda interna podría ejercer presión sobre el mercado cambiario.

Las dudas sobre el costo de la política económica

El debate sobre los dólares derivó también en una discusión sobre las condiciones internas de la economía. De Santis cuestionó que el equilibrio de determinadas variables macroeconómicas implique necesariamente una situación favorable para empresas y hogares.

El economista vinculó las tasas de interés elevadas con un aumento de la morosidad y sostuvo que las condiciones actuales generan efectos sobre la actividad económica. Desde su perspectiva, la política económica puede terminar afectando también la recaudación si la recesión se profundiza.

"Lo que aparentemente no está desequilibrado macroeconómicamente está desequilibrado socialmente", sostuvo De Santis al plantear esa diferencia entre los indicadores macroeconómicos y sus efectos sobre distintos sectores.

El interrogante sobre las proyecciones del Presupuesto

Sobre el cierre del segmento, Llull introdujo una pregunta vinculada con los supuestos utilizados para proyectar los ingresos provenientes del sector energético. En particular, puso el foco en el precio del petróleo contemplado en el Presupuesto y en su relación con las cantidades exportadas.

El analista de mercados señaló que las estimaciones oficiales deben observarse a partir de la combinación entre precio y cantidad, una relación que resumió con la expresión "Es PxQ".

El planteo abrió un nuevo interrogante sobre cuánto de las proyecciones de exportaciones depende de un escenario internacional favorable y cuánto responde a un aumento efectivo de las cantidades producidas. La evolución del petróleo, la energía, la minería y el agro será determinante para evaluar esos supuestos durante 2027.

El dólar de 2027, entre oferta y demanda

El escenario planteado durante el programa muestra que la dinámica cambiaria del próximo año no dependerá de una sola variable. El financiamiento externo, las exportaciones, las tasas internacionales y la demanda de dólares estarán atravesados además por las expectativas generadas por el calendario electoral.

Mientras Surt anticipó mayores dificultades para la cuenta financiera, De Santis remarcó la incertidumbre que pesa sobre los factores externos que sostienen las exportaciones. Llull, por su parte, puso bajo la lupa los supuestos de precio y cantidad que sostienen las proyecciones oficiales.