RDC: Por qué el sistema de salud está en riesgo en Reino Unido

El debate sobre inmigración y racismo volvió a instalarse en el Reino Unido a partir de un informe sobre las experiencias de trabajadores de minorías étnicas dentro del National Health Service (NHS). El estudio de NHS Alliance, basado en 950 respuestas, reveló que casi cuatro de cada cinco encuestados habían sufrido racismo en los últimos tres años y que uno de cada cinco consideraba improbable continuar dentro del sistema sanitario en un plazo de tres años.

El corresponsal de +Perfil en Reino Unido, Enrique Zattara sostuvo que la situación representa una amenaza para el funcionamiento del servicio sanitario británico porque una parte importante de su personal proviene de otros países. “Se sienten básicamente amenazados y crecientemente maltratados, no solo en la sociedad británica, sino justamente en la institución en la que están trabajando desde hace tiempo”, señaló.

Las denuncias de racismo dentro del NHS

El periodista destacó que los problemas alcanzan incluso a trabajadores que ya llegaron a posiciones de responsabilidad. “Esta encuesta se refirió básicamente a cargos que ya están en posiciones directivas, en posiciones de managers de los distintos hospitales y de las distintas entidades”, explicó sobre un fenómeno que también afecta a sectores jerárquicos.

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Desde el NHS reconocieron que persisten problemas de discriminación, aunque remarcaron el rechazo institucional a esas conductas. El entrevistado reprodujo la respuesta oficial: “El racismo y la discriminación no tienen cabida en el NHS y resulta inaceptable que cualquier miembro del personal lo sufra en el trabajo”. Los datos oficiales también muestran mayores experiencias de discriminación entre trabajadores de minorías étnicas que entre sus colegas blancos.

A su vez, Zattara señaló que quienes denunciaron estas situaciones también cuestionaron las posibilidades de crecimiento profesional. “La denuncia de esta gente que dice que se va a ir es que no les dan igualdades de oportunidades que al resto del personal”, sostuvo.

La dependencia de trabajadores inmigrantes

El análisis también puso el foco en el peso de la inmigración dentro del sistema sanitario británico. “El grueso del personal, desde los cargos directivos hasta abajo, son inmigrantes”, afirmó el corresponsal al describir la presencia de médicos, enfermeros, asistentes y anestesistas de distintos orígenes.

Para explicar esa dependencia, mencionó un video realizado con inteligencia artificial que se viralizó en redes sociales y muestra a un paciente británico increpando a un médico extranjero. “Si usted es capaz de dar respuesta a lo que le pregunto, ¿por qué no se vuelve a su país?”, relató sobre la escena ficticia utilizada para mostrar qué ocurriría si los profesionales extranjeros abandonaran el sistema.

Según explicó, el mensaje del video se conecta con el problema que plantea el informe. “La lección que se quiere decir con esto, pero también en la realidad de la encuesta, es que sin la inmigración un país actual europeo no puede sobrevivir”, afirmó.

El acuerdo migratorio entre Reino Unido y Francia

El periodista vinculó este escenario con el acuerdo conocido como “one in, one out” entre Reino Unido y Francia. “Se devuelve un inmigrante ilegal y se acepta la solicitud de asilo de uno que está en el norte de Francia”, explicó sobre el mecanismo aplicado a personas que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

También mencionó una denuncia de Samusocial de Paris sobre las condiciones de algunos migrantes devueltos desde territorio británico. “Llegan no solo con graves secuelas psicológicas, sino también incluso con heridas y con problemas físicos”, afirmó. La organización documentó lesiones y problemas psicológicos entre personas trasladadas a Francia después de permanecer detenidas en Reino Unido.

Desde el comienzo del programa, más de 1.400 personas fueron devueltas a Francia, según cifras oficiales británicas actualizadas en septiembre. “Esto está sirviendo como aliciente para que la derecha organice grupos, incluso de vecinos”, sostuvo el Zattara al describir las protestas contra centros para solicitantes de asilo.

El escenario, consideró, muestra cómo la cuestión migratoria pasó a atravesar distintos aspectos de la vida británica. “La inmigración es un problema que cada vez causa mayores conflictos, mayores debates y también una serie de reflexiones políticas y éticas”, planteó.