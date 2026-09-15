Coyuntura, poder e incertidumbre: la radiografía política y económica de Tomás Rebord

El streamer y conductor Tomás Rebord habló en su ciclo de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, sobre la coyuntura política y económica tras la difusión de un autoedit del presidente Javier Milei celebrándose a sí mismo, y analizó los números de la inversión extranjera, el desplome en el consumo de carne y los debates de "ficha limpia" y "ficha sana" en el Congreso.

El influencer comenzó remarcando: “Coyuntura, tenemos un video que ha difundido el propio Javier Milei, una especie de autoedit celebrándose a sí mismo. Vamos a ver de qué se trata, celebrando sus medidas. Esto es lo que estuvo pasando el día de hoy”.

Y luego puso el tema en contexto al reproducir las declaraciones emitidas en la pieza oficial: “...las condiciones estructurales de Reino Unido. Ellos enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico que difícilmente tengan solución. Es claro que ellos recorren un camino de declive, sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer. Las Malvinas son argentinas por historia y por... ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de fondo? De hecho, no hay discusión al respecto”.

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Rebord añadió sobre el video: “Quiero volver a robarle un gol al ladrón... Esto es un autoedit, es tipo un compilado emocional sobre lo que acaba de pasar. Por favor, hermano. Che, Javier, ¿por qué no tenés dignidad y ponés por una gota de tu voz... Abel Pintos, pa. El soundtrack que buscás es Abel Pintos. Ya está. Estás ahí. Estás ahí por una gota de... Está bien. Listo. 678, pa. Llegaste. Todos. Todos llegan”.

El conductor dio su punto de vista sobre los liderazgos globales y la geopolítica actual: “Donald Trump es un capo, boludo. Y tiene 8.000 años, además. Por favor, boludo, cómo negocia en vivo todo. Realmente, realmente la política es como la hace Donald Trump y que el resto del mundo... La política es como la hace Donald Trump y que el resto del mundo realmente lo llore. Y el que no entienda también lo que estoy diciendo, es así. Esto es la política real, la Realpolitik, como después se la quiso traducir, y que el resto analice y que el resto se indigne y que el resto diga: 'No, ¿cómo puede...? Esto está mal. Esto está bien'. Es organización del poder. El tipo negocia en vivo permanentemente: 'Your country is very far away. A long time, a long time ago. Very far away. Very far away'. Mirá lo que es esto”.

Rebord continuó: “La política es lo que hace Xi Jinping también. También es lo que hace Donald Trump, es lo que hace Xi Jinping y es lo que hace Vladímir Putin. Es así. Es así. Lo que era mentira era el falso orden liberal de buenas costumbres que quiso imponer la hegemonía norteamericana pos-Segunda Guerra Mundial con su consenso de repija y con su orden liberal. Y eso era una... Eso era farsa, era una gran impostación, era una gran moralina hipócrita, que después si querían ir y meterle un palo en el orto a Muammar el Gadafi, lo hacían. Y ahí, ¿cuál era la moral y las buenas costumbres? Son unos caretas, boludo. Son unos caretas. Y Gadafi, ¿qué política hacía, entendés? Al momento que quiso tener el precio del petróleo, le cayó la OTAN y los hicieron pija, y todo su orden liberal democrático se lo pasan por el orto porque es lo mismo. Es así. Es así. Esto es la política de verdad, boludo. El resto es que son comentaristas. Es opinar, es gente que no entiende una por...”.

Y agregó sobre el escenario internacional exhibido en el video: “...este reclamo es justo, porque las islas son nuestras, se arrebataron... Es el fin del Reino Unido. Este lunes líderes de Irlanda del Norte, Escocia y Gales se reúnen para avanzar en un plan para independizarse del Reino Unido. Esto es una bomba mundial. Están viendo un desmoronamiento total. Por favor, no voy a terminar el video. Listo. Bueno, se entendió. Javier, invitalos. Falta Ricardo Forster, Beatriz Sarlo. Están en ese momento. Impresionante, notable”.

Allí, Rebord señaló el análisis económico del Presidente: “¿Qué dijo Milei algo en el 42° Congreso Anual de la IAE sobre el trabajo? Declara Javier Milei: 'Se lo pongo con un caso ridículo. ¿Qué pasa si la cantidad de gente en la economía está constante? Digo, la tasa de natalidad igualada a la tasa de mortalidad. Digo que voy a crear puestos de trabajo si la gente no... la cantidad de gente no cambia. ¿De qué están hablando?'. Ahí está. Tremendo pedazo de hijo de remil puta. Claro, por eso, ahora entiendo. Por eso creés que haya menos puestos de trabajo. Por eso se pierde un empleo formal cada 3 minutos, porque la tasa de gente está constante. Sí, la tasa de gente está constante. Entonces, en realidad no se necesita más trabajo. En realidad tenemos una sobreoferta de trabajo y no tenemos personas que realicen esos trabajos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hacía el gran gordo Cuca del Norte? ¿Se acuerdan todos su primer mandato? Jobs, jobs, jobs, jobs, jobs, jobs. Trabajo, trabajo, trabajo, hermano. Trabajo, trabajo, trabajo. Tenés que generar empleo. Lo único que hay, que la gente labure, que la gente esté trabajando, que te alcance la plata. Jobs, jobs, jobs”.

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El streamer repasó las cifras de inversión en la región: “Algunos gráficos de Inversión Extranjera Directa en 2025 en América Latina y el Caribe. Sí, esto es la tasa de inversión extranjera directa en los países de la región, 2025. Con lo cual ya estamos bien entrados en un gobierno de Javier Milei. Ya no hay ningún cuca, ya no hay ningún riesgo Cuca, ningún problema país. Ahora, mirá los millones de dólares que se invierten en Brasil. Mirá los millones de dólares que se invierten en México y mirá qué poquito se invierte en Argentina. Ojalá levante el Super RIGI igual, ¿eh? Ojalá que levante el Super RIGI, abajo de República Dominicana y Costa Rica. Mirá lo que es esto. Nosotros tenemos Super RIGI y Brasil tiene una dictadura comunista, ¿no? La dictadura comunista de Lula da Silva. México también son comunistas y encima una presidenta mujer, mujer y comunista. 43.000 millones de dólares en inversiones. En Chile hay otro zurdo, Gabriel Boric. Son todos unos zurdos de hijos de remil puta, zurdos de mierda. Y en Perú no se sabe ni quién está. E invierten más en Perú. No saben ni quién está en Perú. Ponés plata por las dudas porque no sabés ni si hay presidente. Esto es 2025, así que está Boric. La diferencia relativa para con 2024: el año anterior nada más un 73% cayó después del régimen superliberal de Javier Milei. Es tremendo, tremenda la información”.

Posteriormente abordó los datos de consumo interno e industrias: “Tenemos una data acá: el consumo de carne vacuna cayó 9,5% interanual en agosto y es el más bajo de los últimos 2 años, según la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Bueno, pero esto hay que ver también cómo lo vemos, ¿no? Esto hay que ver con qué óptica se mira, porque si uno considera que hay menos gente naciendo y que cada vez hay más viejos, y que no estamos reponiendo nuestra fuerza de trabajo con bebés que quieren comer carne, en realidad es un síntoma de salud de los argentinos, ¿no? Y además ahora todos son zurdos y veganos, así que tampoco comen carne. A una tasa de vacas constante y una población decreciente, los viejos no mastican, la tasa de vacas no decrece y los humanos no nacen y todos se hacen veganos. Bueno, ¿qué más querés? 2 + 2 = 4, papá. 2 + 2 = 4”.

Rebord sumó la cobertura televisiva del momento: “Tenemos un clip de TN. Vamos a ver qué tiene TN para decir: '...el agro, la industria, la minería, la inteligencia artificial. Ahora, cuando vos ves que según INDEC cae un 5% de la construcción, que es laburo para un montón de gente y la industria, tenés que prender alguna alarmita amarilla y decir: "Che, hay algo..."'. Jonatan Viale tiene un pequeño Aníbal Fernández en la mesa. Y le responden: 'Primero, en el caso de la construcción, tuviste El Niño más fuerte de la historia... En junio la construcción creció 4% interanual y la industria 2% interanual. La caída tan fuerte de un mes al otro tiene explicación por factores estacionales... Pero tuviste tres días donde jugó la Selección Argentina en la semana... La cuestión climática, un aumento muy fuerte del costo de la energía por las importaciones de gas licuado en el invierno...'. El Superniño. La industria cae por el Superniño. Explicación oficial. Es el Superniño. Está enojado Jonatan Viale, ¿eh? Eso hacía Alberto Fernández: 'Es la inundación'. Johnny está negociando, se viene una paritaria”.

Asimismo, analizó la situación financiera del consumo masivo: “La Política Online: Mercado Pago ya tiene más deudores que todos los bancos públicos juntos. El 74% de los deudores de la billetera de Marcos Galperin tiene otra deuda y casi un tercio le debe también al Banco Galicia. Atención a este dato: Galperin oficialmente se perfila para convertirse en un superbanco, el superbanco nacional. En julio de 2026 la plataforma tenía 6,73 millones de personas deudoras frente a 6,17 millones entre todos los bancos públicos juntos. Es decir, Mercado Pago ya presta dinero a más personas que el Banco Nación, Banco Provincia y el resto de las entidades públicas sumadas. Los bancos públicos acumulaban una cartera de 35 billones, mientras que la de Mercado Pago llegaba a 2 billones. La banca pública tiene una cartera casi 12 veces mayor, pero distribuida entre una cantidad menor de deudores. Acá lo que está diciendo es que en la economía que se está prefigurando en este momento de Javier Milei, tenemos un comportamiento masivo de personas endeudándose en lo que serían microcréditos, pedirle un manguito a Mercado Pago, mientras que los bancos públicos operan en decisiones más estructurales. Esto significa que la gente se está endeudando para pagar la luz, para llegar a fin de mes, para comprar la comida, prestados de forma usurera, con una tasa altísima y sin ningún tipo de contralor”.

En el mismo sentido de las distorsiones económicas, remarcó: “Ya se puede ahorrar en pan dulce comprando 'de pozo'. Atelier Fuerza te permite encargar el pan dulce de Navidad hoy, pagás al precio de hoy y retirás en diciembre protegiéndote de la inflación. Esta es la verdadera shark mentality, ¿no? Shark mentality, mentalidad de tiburón. Un verdadero shark se despierta ahora en septiembre y piensa en el pan dulce de diciembre y cómo abaratar los gominolos abrillantados. Es ahora, papá. Ahora 12 para el pan dulce”.

Sobre las encuestas y el escenario electoral, detalló: “El oficialismo conserva un tercio del electorado y la oposición supera los 30 puntos. Oficialismo moderado 12,8%. Se abroquela todo y tenés el clásico peronismo y gorilas, es lo único que hay. Están los peronistas y están los antiperonistas. Es así. Y más o menos en el futuro se va a ir ordenando de una manera o de otra. Si se juntan todos los antiperonistas te ganan. Pero a veces un buen peronista con una minoría rápida que gana en primera vuelta los confunde y los marea si ellos van divididos. El segmento en disputa, como siempre los indecisos, reúne el 16,7% del electorado, evalúa mal al gobierno y todavía no encuentra representación”.

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El conductor se refirió luego a las dinámicas internas del peronismo a raíz de declaraciones de la intendenta de Quilmes: “Una declaración de Mayra Mendoza: 'Lo siento así. Para mí lo único importante hoy en materia de candidatos y electoral es poder tener la posibilidad de elegir a Cristina. Sí, claro, que podamos romper esa proscripción y que si quiere ser candidata que sea candidata y que la podamos votar'. A mí Mayra Mendoza me cae bárbaro, la verdad. Me cae bien ella. Siento que es una militante real y que va al frente como loca, pero a mí me parece que las expresiones hoy por hoy de casi que te diría de La Cámpora en un conjunto realmente terminaron representando una fuerza de retaguardia, ¿no? La Cámpora por momentos parece una organización que no puede pensarse más allá de una posición defensiva, de una posición de retaguardia. ¿Qué futuro puede imaginar La Cámpora hoy? ¿Qué futuro proyectan sus referentes, sus dirigentes, sus líderes, incluso sus militantes? Es muy difícil. Vos podés saber las cosas que La Cámpora no quiere. Es mucho más difícil saber qué quiere. Vos sabés que La Cámpora no quiere a Axel Kicillof porque le rompe las pelotas o porque están negociando. Vos podés saber que La Cámpora no quiere a Milei. Cuesta mucho más saber qué futuro quiere La Cámpora. Y ha terminado como guardia pretoriana de Cristina Kirchner. A mí la defensa de Cristina me parece correcta, el problema es que sea tu única plataforma. El único horizonte que le proponés es siempre defender, siempre defender. Y encima perdés los partidos porque te hacen goles. Sos Julio César Falcioni, pero perdés. Para mí es uno de los tantos problemas del peronismo. Me cuesta ver un horizonte futuro, un peronismo que diga: 'Bueno, yo lo que quiero es ir para acá, es ir para allá, es este lugar estratégico de la Argentina en el mundo. Quiero tener esta relación con Estados Unidos, quiero tener esta relación con China'. Eso es fundamental en el mundo que viene: discutir la economía peronista y la inserción de Argentina en el mundo. ¿A quién le queremos vender? ¿A quién le queremos comprar?”.

Por último, el influencer fijó postura respecto a las iniciativas legislativas sobre requisitos para la función pública y la violencia política: “El peronismo avanza con el proyecto de 'ficha sana' para que los candidatos se hagan psicotécnicos. El bloque peronista trabaja sobre un texto que había redactado el chaqueño Jorge Capitanich. Ficha sana, ¿no? Bueno, me parece una tremenda pelotudez. El bloque de senadores peronistas trabaja sobre un proyecto que obliga a los candidatos a cargos electivos a pasar un examen psicotécnico auditado por el cuerpo de peritos psiquiátricos de la Corte Suprema. La iniciativa bautizada 'ficha sana' es una respuesta político-institucional a la ofensiva del gobierno libertario para incluir 'ficha limpia' en la reforma política que intenta aprobar Patricia Bullrich. ¿Por qué no se van todos a la concha de su madre, boludo? ¿Ficha limpia, ficha sana? ¿Quieren que les diga mi opinión de esto? La sociedad civil debería poder votar a cualquiera que se le recanten las pelotas. Esa es mi opinión. Si la mitad más uno de los argentinos queremos que nos gobierne un hámster, yo considero que deberíamos poder votar el mandato del hámster y ver cómo sale. Siempre me pareció una pelotudez ficha limpia también. Te hacen una... Yo tengo causas, yo no tengo ficha limpia. ¿Sabés lo barato que es hacer una denuncia? Te dormís medio tarde y ya te hizo tres Lilita Carrió, te llenó la cara de denuncias. La ficha limpia es una pelotudez para seducir gorilas y no es aplicable en la vida real porque la política real es mucho más sucia. Y ficha sana... Qué mal que suena. Hay que debatir ficha sana en vez de ficha limpia. En realidad lo que queremos es que no gobiernen locos. Ese es el debate en el Congreso: peor que corruptos, locos. Y después suben su insano reel del Senado de la Nación a TikTok. Qué mierda todo”.