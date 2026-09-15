Inflación, dólar y crecimiento: cuáles son las proyecciones del Presupuesto 2027

El proyecto de ley de Presupuesto 2027 prevé una inflación de 21,1% promedio y 18,0% interanual, así como un crecimiento de la economía del 4,0%. Por su parte, se estima que el dólar cierre el año que viene en la zona de los $1.847,6, con un crecimiento de 15,5%. "No se trata de una predicción sino surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027".

Por otra parte, se prevé que el salario medio se incremente 25,4%, superando al nivel de la inflación.

"El proyecto de Presupuesto contempla nuevamente resultado fiscal positivo y será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en defaul", señalaron desde el Ejecutivo luego de una reunión de la Mesa Política, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales lineamientos del proyecto de "Ley de Leyes" que ingresará en la Cámara de Diputados.

“El resultado financiero de la Administración Nacional previsto para 2027 alcanza un superávit de $246.741,0 millones, manteniéndose estable en términos del PIB respecto de 2026”, indica el proyecto.

En cuanto a los gastos, los Servicios Sociales concentrarán la mayor parte, con $150.913.491,9 millones. “Las funciones de mayor magnitud presupuestaria (por encima del 3,0% del gasto) son Seguridad Social, Salud, Educación y Cultura, Energía, Combustible y Minería, y Deuda Pública”.

El Presupuesto del Sector Público Nacional proyecta para 2027 un resultado financiero superavitario de $3.300.675,4 millones (0,2% del PIB), con un resultado primario de $18.439.871,9 millones (1,3% del PIB).

Balanza comercial

Por su parte, para la balanza comercial se estima un saldo comercial positivo de US$ 15.560 millones, debido a US$ 133.984 millones por exportaciones y US$ 118.424 millones por importaciones.

En la reunión de la Mesa Política participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.