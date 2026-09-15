RDC: Brasil entra en la recta electoral con una crisis en el Tribunal Supremo Federal

A pocas semanas de las elecciones presidenciales de Brasil, previstas para el 4 de octubre, la disputa entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro convive con una fuerte crisis dentro del Supremo Tribunal Federal. La corresponsal de +Perfil en Brasil, Eleonora Gosman analizó el escenario electoral y el proceso que deberá definir si se abre formalmente una investigación contra el juez Alexandre de Moraes.

Gosman destacó primero las diferencias que muestran las encuestas entre los principales distritos electorales. “Flávio le gana, y bastante, en San Pablo, que es el primer distrito electoral, y en Río de Janeiro, que es el tercer distrito electoral”, explicó, mientras que en Minas Gerais “Lula le gana por poco”. Un relevamiento de Datafolha ubicó a Flávio con 47% frente a 42% de Lula en San Pablo, 49% a 41% en Río y mostró un empate técnico de 46% a 45% a favor del actual presidente en Minas Gerais.

La crisis del Supremo entra en la campaña

Para la periodista, el problema excede la situación personal de Moraes y ya afecta la discusión electoral. “El tema de la Corte está, de hecho, ocultando qué es lo que pasa con la gente y no se discuten los programas, los proyectos, lo cual me parece realmente serio”, advirtió sobre la centralidad que adquirió el conflicto judicial.

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El Supremo debe resolver si corresponde abrir una investigación contra Moraes por sus presuntos vínculos con Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master. Gosman explicó que Moraes sostiene que “detrás de todo esto hay un intento político de sectores políticos internos y extranjeros en el sentido de operar contra él”, mientras el magistrado negó haber cometido irregularidades.

La periodista también recordó el enfrentamiento previo entre Moraes y el bolsonarismo. “Él, además, fue el que condenó a 27 años de prisión a Jair Bolsonaro”, señaló Gosman. En septiembre de 2025, el expresidente fue condenado por el Supremo a 27 años y tres meses de prisión por delitos vinculados al intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.

Los vínculos de otros jueces con Daniel Vorcaro

La situación se volvió todavía más compleja por la aparición de contactos entre Vorcaro y personas vinculadas con otros integrantes del tribunal. “Hay otros tres jueces de la Corte Suprema que, por distintos motivos, están vinculados también con Vorcaro”, sostuvo Gosman al referirse a informaciones que alcanzan a los entornos de Kassio Nunes Marques, Luiz Fux y André Mendonça.

Sobre las consecuencias dentro del tribunal, la periodista explicó que algunos de esos vínculos generaron cuestionamientos sobre la participación de magistrados en el debate. “Con esa cosa de por medio, no tenían que votar”, afirmó. Las informaciones conocidas este martes incluyen mensajes sobre contactos de Vorcaro con familiares o personas próximas a esos ministros, aunque por sí solos esos intercambios no prueban la existencia de decisiones judiciales irregulares.

El peso de las redes en la campaña

Gosman sostuvo que el denominado “culebrón judicial” tiene un efecto político concreto porque concentra la atención de los medios. “En la medida en que la prensa está enfocando todo en este tema, lo que se pierde es la discusión de los proyectos”, insistió sobre una campaña que transcurre atravesada por las investigaciones y los enfrentamientos internos del Supremo.

La periodista también apuntó a las dificultades comunicacionales que observa dentro del oficialismo frente a la estrategia digital de Flávio Bolsonaro. “Hay una queja en ese sentido de que no están bien manejadas las redes sociales”, señaló, y consideró que al espacio de Lula “le falta el impulso moderno de hacer lo que hace Flávio Bolsonaro”, en referencia a la utilización de las plataformas digitales durante la campaña.