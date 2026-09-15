La crisis migratoria en Ceuta continúa generando tensión política y social en España, mientras la investigación sobre la actuación de las autoridades quedó bajo la órbita de la Audiencia Nacional. El corresponsal de +Perfil en España, Marcelo Molina aseguró que el Gobierno español actualizó sus estimaciones y ahora calcula que todavía permanecen unas 10.000 personas en la ciudad autónoma.

“Durante todos estos días hemos escuchado, incluso ayer en la entrevista de Sánchez, que había cinco mil personas todavía en Ceuta. Ahora el Gobierno dijo que son diez mil”, explicó Molina. Según señaló, incluso esa cifra resulta difícil de determinar ante la aparición de nuevos asentamientos y personas que habrían permanecido ocultas en zonas montañosas.

La incertidumbre sobre la cantidad de migrantes

“Siguen apareciendo nuevos asentamientos y están tomando playas nuevas también. Sigue apareciendo más gente y cada vez es más el terreno ocupado”, describió el periodista. En ese contexto, sostuvo que las autoridades preparan lugares de acogida para unas 10.000 personas, aunque actualmente habría capacidad para alrededor de 4.000.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para Molina, el número total podría ser incluso superior al informado oficialmente. “Si vos ves la cantidad de gente que hay fuera, no sería loco pensar que hay más de veinte mil personas todavía”, afirmó, aunque aclaró que resulta muy difícil dimensionar la cifra real.

El periodista también indicó que ya existen alrededor de 2.000 menores censados y mencionó el avance de los procedimientos administrativos. “Hay 300 expulsados por delinquir que supuestamente ya volvieron a Marruecos y un dato que a mí me pareció increíble: ya hay censados 1.800 expedientes de expulsión”, señaló.

El conflicto político llegó al Senado y a Europa

La situación también volvió a ocupar el centro de la discusión política española. Molina relató que el ministro del Interior enfrentó pedidos de dimisión durante su intervención en el Senado y que el tema llegó además al Parlamento Europeo.

Según explicó, en Estrasburgo volvió a quedar expuesta “la misma división que existe en España, pero a nivel europeo”, entre socialistas y populares. En paralelo, señaló que desde las instituciones europeas se planteó la necesidad de acelerar los procedimientos para el retorno de migrantes a Marruecos.

Otro de los focos de tensión se produjo entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Molina recordó que Sánchez insistió en que no había recibido advertencias suficientes sobre la magnitud de lo que podía ocurrir, mientras Vivas sostuvo previamente que había intentado alertar en reiteradas oportunidades a La Moncloa.

Tensión en las calles y presión sobre los servicios

La situación también se trasladó a las calles. Molina relató que una transmisión televisiva realizada desde uno de los principales asentamientos tuvo que interrumpirse después de que el equipo fuera rodeado y se produjeran incidentes.

“Fue muy tensa la situación, terminaron a los piedrazos y tuvieron que cortar la transmisión, todo eso en vivo”, contó. El periodista agregó que continúan registrándose peleas y episodios de violencia en algunos asentamientos.

También mencionó dificultades sanitarias y la preocupación entre los profesionales que trabajan en Ceuta. “Hoy llegaron a veinte los casos de varicela, la sarna sigue también aflorando”, sostuvo Molina, y agregó que médicos de la ciudad anunciaron una medida de fuerza porque “se sienten desbordados y ya no tienen cómo actuar ante la avalancha de situaciones que les están llegando todos los días”.