Las dos caras de la carne argentina: exportaciones por las nubes y consumo interno en un piso histórico

En agosto volvió a observarse el panorama que viene experimentando la ganadería vacuna en Argentina. Por un lado, un comercio exterior con exportaciones en niveles récord y, por otro lado, una caída de la faena y el consumo interno, que se encuentra entre los más bajos de la historia.

Según datos de Ciccra, un total de 345 establecimientos faenaron 1,011 millones de cabezas, que representan caídas de 1,6% respecto a julio (corrigiendo por el número de días laborables) y de 12,9% en comparación con agosto del año pasado.

“Para tener una referencia mejor, cabe señalar que fue el undécimo agosto con menor cantidad de animales faenados en 47 años. Hay que retrotraerse a agosto de 2014 y 2015 para encontrar guarismos inferiores”, señala el reporte de la cámara.

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Luego de tres campañas donde los productores se vieron forzados por razones climáticas a enviar animales a faena y a liquidar hembras, las menores zafras de terneros posteriores impactaron negativamente en la actividad de la industria frigorífica “y finalmente en el corriente año la reversión del ciclo ganadero, que ingresó en una nueva fase de retención de hembras, profundizó la escasez de animales para faenar”.

La otra cara de la moneda son las exportaciones, que registraron un crecimiento del 6,5% anual, acumulando 567,4 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) (+34,6 mil tn frente al año pasado). El incremento se debe principalmente a la nueva cuota otorgada por Estados Unidos a finales de 2025. En los primeros siete meses del año, el precio internacional aumentó 30,5% anual, ubicándose en un promedio de 7.791 dólares por tonelada.

“Ante la menor producción y el desvío a la exportación, los envíos al mercado interno cayeron un 11,3% anual. Esto provocó una fuerte suba en el precio relativo de la carne”, señala Ciccra. De esta manera. el promedio de los últimos 12 meses del consumo per cápita se ubicó en 46,0 kilos/año, un 9,5% menos que en agosto de 2025.

El bolsillo manda

Leonardo Rafaele, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), comentó a PERFIL que “las carnicerías, si bien están trabajando, han bajado mucho su rentabilidad para seguir vendiendo la misma cantidad de kilos. Todo eso es acompañado por la mayor venta de pollo y cerdo, cuyo kilo cuesta el 50% de lo que vale el kilo de carne vacuna”.

“Veníamos de unas malas ventas en vacaciones de invierno, mundial de fútbol y también se notó la falta del salario en el bolsillo. Al tener guardada en el freezer la mercadería, con poca rotación y sin préstamos accesibles, es necesario una promoción para no tenerla guardada”. Rafaele calcula que, en ese contexto, algunos cortes hoy se venden hasta $5.000 más baratos con respecto al año pasado.

La caída en las compras de carne vacuna no impacta en el consumo total de proteínas animales, ya que esos kilos se trasladan al pollo y al cerdo. Según Rafaele, “La diferencia de la tendencia es el bolsillo. Dale poder adquisitivo al argentino y el consumo de cerdo y de pollo caen hasta la mitad”.

El precio de la carne vacuna tuvo una leva baja en agosto

Según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el promedio de los cortes de carne vacuna cayeron 0,3% mensual en agosto, marcando un incremento de 51,8% interanual. Por su parte, la inflación se ubicó en 1,7% y 33,5%, respectivamente.

Por su parte, el precio del pollo no tuvo variación mensual y aumentó 28,7% interanual, mientras que el valor del pechito de cerdo tuvo una variación del 2% frente a julio y de 28,7% en la comparación con agosto de 2025.

Otro dato que refleja la caída del consumo es cuántos kilos de pollo y de cerdo se pueden comprar con un kilo de carne vacuna. De acuerdo con el informe del IPCVA, en el promedio de los primeros ocho meses del año, con lo que cuesta un kilo de asado se pueden comprar 3,72 kilos de pollo fresco y 1,99 kilos de pechito de cerdo, un 20,6% y 30,7% más que en el mismo período del 2025, respectivamente.

LM/MSS