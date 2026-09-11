Ganaderos españoles exigen a la Unión Europea suspender la importación de carne argentina

Ganaderos españoles piden a la Unión Europea (UE) que extienda la suspensión de importaciones de carne vacuna brasileña al resto de los países del Mercosur (Argentina, Paraguay y Uruguay).

En un comunicado, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) española calificó como un "acto de justicia tardío pero insuficiente" la entrada en vigor, el pasado 3 de septiembre, del veto a la importación de carnes (vacuno y ave) procedentes de Brasil por considerar la falta de capacidad de garantizar el cumplimiento de la prohibición de utilizar promotores de crecimiento.

Los envíos de carne vacuna brasileña alcanzaron los US$ 1.700 millones en 2025.

El acuerdo Mercosur-UE genera una fuerte división en Europa: quiénes ganan y quiénes se oponen

“Esta suspensión del listado de países autorizados nos demuestra que las denuncias del sector ganadero eran ciertas. El mercado europeo ha estado expuesto a importaciones que no garantizan el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria exigida a los productores comunitarios por fallos en la trazabilidad, tal y como reconoce la auditoría publicada por la Comisión Europea el pasado mes de febrero”, sostuvo Joaquín Gargallo, responsable de vacuno de carne de COAG.

Desde COAG señalan que los ganaderos españoles y europeos deben responder de inmediato a cualquier requerimiento en materia de trazabilidad, sanidad y bienestar animal. "Sin embargo, Bruselas ha retrasado meses la aplicación de la misma normativa hacia el contingente del bloque de Mercosur", indicó la entidad.

"Por ello, exigimos que esta medida de bloqueo e inspección sanitaria no se limite únicamente a Brasil, sino que se extienda sin excepciones a todo el contingente y a todos los países del bloque de Mercosur (Argentina, Uruguay y Paraguay)". En ese sentido, solicitan que la aplicación de inspecciones para detectar deficiencias en materia de trazabilidad, sanidad, deforestación y uso de promotores de crecimiento, no solo debe hacerse a nivel documental, sino de forma real y efectiva a cada partida importada.

Para la COAG, "las importaciones de carne bajo condiciones arancelarias preferenciales han provocado un hundimiento injustificado de las cotizaciones en las principales lonjas españolas, trasladando la presión económica a las explotaciones familiares de vacuno de carne. Los resultados de la auditoría de la Comisión confirman que la competencia desleal de la carne brasileña estaba basada no solo en dumping económico, sino también en un grave dumping normativo".

Exportaciones argentinas a la UE

Según datos del Consorcio ABC, en julio crecieron 3,6% mensual las exportaciones de carne argentina a Europa, en la comparación interanual se mantuvieron estables en 4200 toneladas.

"Europa resultó el cuarto destino más relevante del mes, detrás de China, los Estados Unidos e Israel, considerando también las 132 toneladas de cortes congelados embarcadas en el séptimo mes del año. En los primeros siete meses del año, las exportaciones a Europa cayeron en un -8% con respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 32,3 mil a 29,8 mil toneladas", indicó el reporte.

LM/MSS