El acuerdo Mercosur-UE genera una fuerte división en Europa: quiénes ganan y quiénes se oponen

El avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur expone las diferencias de intereses dentro del bloque europeo. Mientras sectores industriales ven oportunidades comerciales, productores agropecuarios expresan fuertes reparos por la competencia que podría generarse.

En diálogo con +Perfil, Marcelo Molina, periodista y analista desde España; Juan Francia, analista desde Francia; y Norman Powell, periodista y analista desde Estados Unidos, analizaron el nuevo escenario internacional y la disputa de influencia entre China, Estados Unidos, Europa y América Latina.

“En el caso Unión Europea y MERCOSUR tenemos los sectores vinculados al agro en Francia totalmente en contra en general”, explicó Juan Francia. Según el analista, la oposición es especialmente fuerte entre pequeños y medianos productores de cereales y carnes. En cambio, “la industria automotriz o la industria alemana ve con muy buenos ojos, ha promocionado esto fuertemente”.

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Las tensiones dentro de Europa y el desafío para el Mercosur

Francia también advirtió sobre el posible impacto del acuerdo en la industria brasileña. “Para Europa en general es positivo el intercambio con el MERCOSUR”, sostuvo, aunque planteó dudas sobre los beneficios para el bloque sudamericano: “No sé cómo le impactará esta competencia” a la industria brasileña.

La industria aeronáutica aparece como uno de los ejemplos de esa competencia. Francia destacó el caso de Airbus y su eventual impacto sobre empresas brasileñas como Embraer. Sobre esta última, la definió como “una empresa modelo de Brasil, un ícono que crece y que compite”.

Desde España, Marcelo Molina coincidió en que el sector agropecuario mantiene una posición crítica frente al acuerdo. “En España se sigue con mucha atención lo que pasa en Argentina y con Latinoamérica”, señaló, y aseguró que el interés de las empresas españolas por la región continúa vigente.

Molina explicó que los productores europeos cuestionan las diferencias regulatorias. “Temen que le pase algo parecido a lo que le pasa con Marruecos”, afirmó. Según describió, los agricultores europeos enfrentan regulaciones sobre fertilizantes, vacunas y otros insumos que encarecen la producción y consideran que generan una competencia desigual.

Además, señaló que existen tensiones comerciales entre España y Francia que exceden el acuerdo con el Mercosur: “Hay serios problemas entre los agricultores franceses y los españoles con un montón de productos y problemas en la frontera”.

Estados Unidos vuelve su mirada hacia América Latina

El escenario regional también está atravesado por la creciente competencia entre Estados Unidos y China. Norman Powell sostuvo que el segundo mandato de Donald Trump muestra un mayor interés de Washington por América Latina.

“Definitivamente las cosas han ido cambiando, especialmente en este segundo mandato de Trump”, afirmó Powell, quien señaló que Estados Unidos está buscando reforzar su presencia en la región frente al avance de la influencia china.

El nuevo escenario plantea así un desafío para América Latina y, particularmente, para el Mercosur: equilibrar sus vínculos comerciales con Europa, China y Estados Unidos en medio de una creciente disputa geopolítica.