El Banco Central compró US$ 12 millones, pero las reservas cayeron a US$ 50.411 millones

El Banco Central volvió a comprar dólares este lunes, aunque las reservas internacionales brutas cerraron en baja y quedaron en US$50.411 millones. La autoridad monetaria adquirió US$12 millones en el mercado, pero el stock cayó US$58 millones respecto del viernes. El resultado se da en un contexto de fuerte desaceleración del ritmo de compras oficiales, luego de que la última rueda de la semana pasada registrara la adquisición diaria más baja del año, donde el BCRA adquirió apenas US$ 5 millones.

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En el acumulado del mes, las reservas muestran una mejora de US$2.154 millones, mientras que en lo que va del año aumentan US$9.246 millones.

El BCRA redujo el ritmo de compra de dólares

Según Ignacio Morales, Chief Investment Officer de Wise Capital, el Banco Central había cerrado la semana anterior con una menor capacidad para sumar reservas. “El Banco Central cerró la semana con señales de orden cambiario, pero mostró debilidad en la suma de reservas”, señaló Morales. El especialista destacó que la autoridad monetaria adquirió apenas US$5 millones el viernes, a pesar del alto volumen operado.

En los últimos cinco días, el BCRA sumó US$ 42 millones, la cifra semanal más baja desde que rige el actual esquema de compras. En lo que va de septiembre, en tanto, el saldo comprador alcanza los US$ 169 millones, mientras que el acumulado de 2026 llega a US$ 14.218 millones, según los datos aportados por Wise Capital.

Morales también puso el foco en la desaceleración del ritmo diario. El promedio de compras del BCRA cayó a US$ 14 millones por jornada en septiembre, muy por debajo de los US$ 38 millones diarios de agosto y de los niveles registrados durante los meses anteriores. En mayo, por ejemplo, el promedio había alcanzado los US$ 137 millones diarios.

La dinámica del viernes también fue analizada por Max Capital, que señaló que durante la jornada del viernes el BCRA compró apenas US$ 5 millones, equivalentes al 0,6% de los US$ 835 millones negociados durante la jornada. La consultora destacó que el promedio móvil de cinco días de las compras de dólares del BCRA cayó a un nuevo mínimo de US$ 8 millones.

Qué pasó con los depósitos en dólares

Max Capital también relevó la evolución de los depósitos privados en moneda extranjera. Los últimos datos disponibles, correspondientes al 9 de septiembre, mostraron un aumento de US$ 135 millones, hasta alcanzar los US$ 41.373 millones.

De esta manera, mientras los depósitos privados en dólares continúan creciendo, el Banco Central muestra una desaceleración en el ritmo de acumulación de divisas respecto de los meses anteriores.

La rueda de este lunes, con una compra oficial de US$ 12 millones, volvió a mostrar esa dinámica: el BCRA logró sumar dólares en el mercado, aunque las reservas internacionales brutas terminaron la jornada US$ 58 millones por debajo del cierre del viernes.

El Senado busca citar a Bausili por el traslado del oro del BCRA

El bloque de senadores peronistas presentó un proyecto para citar de urgencia al titular del Banco Central, Santiago Bausili, y exigirle información detallada y documentación sobre el traslado y la localización de las reservas de oro realizado durante 2024.

El pedido surgió luego de la exposición de Bausili ante las comisiones de Economía Nacional y Presupuesto del Senado del 9 de septiembre. Los legisladores cuestionaron sus explicaciones sobre el destino del oro y señalaron diferencias entre sus dichos y documentación vinculada a las operaciones.

Los senadores también plantearon interrogantes sobre la trazabilidad de las reservas, las condiciones de custodia y los posibles riesgos de embargo. Además, el presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, informó que el análisis sobre la trazabilidad del oro se encuentra demorado por falta de documentación enviada por el BCRA.

FN/AF