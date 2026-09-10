Oro del BCRA: la AGN todavía no auditó las reservas y contradijo la versión que dio Bausili en el Senado

La Auditoría General de la Nación (AGN) todavía no realizó una auditoría sobre las reservas de oro del Banco Central que permita verificar dónde se encuentran y cuál es su situación. La información surge de documentación oficial del organismo y contradice la versión que el titular del BCRA, Santiago Bausili, dio el miércoles 9 ante el Senado.

Durante su exposición en la Cámara alta, Bausili confirmó que parte del oro argentino había sido trasladado al exterior y señaló que las 13 toneladas de oro enviadas en 2024 se encontraban depositadas en Suiza. El funcionario defendió la operación y explicó que el metal había sido colocado en una cuenta vinculada al Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, la documentación de la Auditoría General de la Nación muestra que el organismo de control todavía no auditó esas operaciones. La revisión figura dentro de los trabajos previstos para analizar las facultades y funciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, específicamente, las operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior.

El punto central de la discusión es que la existencia de un proyecto de auditoría en el plan de trabajo de la AGN no equivale a que el organismo haya completado una verificación sobre las reservas de oro del BCRA. Por lo tanto, la información oficial disponible no permite afirmar que la AGN haya comprobado físicamente la ubicación de los lingotes.

Bausili reveló que el oro del BCRA está en Suiza y se cruzó con la oposición: “Parece atractivo armar una conspiración”

Qué dijo Bausili sobre el oro argentino

La explicación del presidente del Banco Central se produjo durante el debate en el Senado de la reforma de la Carta Orgánica de la entidad. En ese contexto, Bausili fue consultado por el destino de las reservas de oro que habían sido trasladadas durante 2024.

El funcionario confirmó que las barras fueron enviadas al exterior y sostuvo que actualmente permanecían en Suiza. La operación había generado cuestionamientos de distintos sectores políticos y económicos debido a la falta de información pública sobre el destino específico de los lingotes y las condiciones bajo las cuales fueron trasladados.

Bausili defendió la decisión y planteó que el traslado permitió obtener un rendimiento sobre un activo que, mientras permanece almacenado, no genera ingresos. La explicación oficial apunta a que el oro fue colocado bajo administración del Banco de Pagos Internacionales, una institución financiera internacional con sede en Basilea.

La discusión volvió a tomar fuerza luego de que distintos especialistas y dirigentes opositores reclamaran información sobre la ubicación de las reservas y sobre los mecanismos utilizados para garantizar su custodia.

La auditoría que todavía no se concretó

La AGN, que tiene a su cargo el control externo del sector público nacional, incluyó en sus planes de auditoría un trabajo específico sobre el BCRA. El proyecto contempla las facultades y funciones del organismo y las operaciones vinculadas con el traslado y depósito de barras de oro en el exterior.

La reforma que impulsa el BCRA para blindar posibles operaciones con el oro que está en el BIS

El dato adquiere relevancia porque el informe conocido ahora muestra que esa revisión todavía no se tradujo en una auditoría concluida que permita corroborar la ubicación de las reservas. La AGN publica periódicamente el avance de sus trabajos y los informes que son aprobados por el Colegio de Auditores Generales.

De esta manera, mientras el titular del BCRA dio ante los senadores una explicación concreta sobre el destino de las 13 toneladas de oro trasladadas en 2024, el organismo constitucional encargado del control externo todavía no realizó la auditoría que permitiría verificar oficialmente esas operaciones.

El contrapunto vuelve a poner bajo la lupa el manejo de las reservas de oro argentinas y el nivel de información disponible sobre los activos del Banco Central que fueron trasladados al exterior. Por ahora, la ubicación informada por Bausili surge de la explicación brindada por la autoridad monetaria, pero no de una auditoría ya realizada por la AGN.

RG/MSS