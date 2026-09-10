La reforma que impulsa el BCRA para blindar posibles operaciones con el oro que está en el BIS

El misterio sobre el paradero de los lingotes de oro que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) despachó al exterior entre junio y septiembre de 2024 llegó a su fin. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, develó ante el Senado que el destino final del metal fue el Banco de Pagos Internacionales (BIS), radicado en Suiza. Un movimiento que en el mercado especulan, tiene relación con los préstamos tomados con bancos internacionales, y que con la reforma de la Carta Orgánica podrá blindar, ya que habilita el uso de estas reservas como garantía en futuras operaciones de liquidez.

El artículo 13 del proyecto que busca la media sanción de la Cámara Alta busca declarar inembargables los bienes de reserva, habilitar la radicación permanente de activos en plazas financieras de alta calificación en el exterior, y autorizar de forma explícita el uso de ese oro o moneda extranjera como colateral (garantía) en las operaciones de banca central.

Fuentes con conocimiento de los movimientos de la autoridad monetaria dan por descontado que el traslado de los lingotes hacia Europa tuvo como objetivo servir de respaldo para la toma de deuda a través de operaciones de REPO, algo que hoy la Cara Orgánica permite, con una interpretación “flexible” de sus límites.

El origen de la polémica y el "paraguas" suizo

La novela se retrotrae a julio de 2024. Por entonces, el diputado y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, denunció que el tesoro había volado hacia Londres. El fantasma agitado por la oposición se centraba en el riesgo de que los acreedores internacionales y los fondos buitre lograran ejecutar un embargo sobre los activos soberanos en Londres, justo cuando estaba el Estado en pleno juicio por la expropiación de YPF en Nueva York.

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En el panorama financiero internacional, el BIS funciona como el banco central de los bancos centrales. Su arquitectura jurídica provee una inmunidad soberana total sobre los fondos y activos allí depositados, evitando un eventual pedido de embargo internacional. "Era óptimo aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo más bajo que el histórico convertir ese oro de calidad más baja en oro de calidad más alta, entonces se trasladó y depositó en el BIS de Suiza, donde sigue estando, pero parece atractivo armar conspiración o novela", disparó el titular del BCRA ante los legisladores en la reunión de comisiones a la que fue a defender la iniciativa de reforma.

Los créditos REPO

Desde aquel movimiento inicial, el Central hizo varios acuerdos REPO, un mecanismo de crédito de liquidez provisto por bancos privados internacionales que exige garantías de máxima calidad. El primer crédito se hizo en enero de 2025 con la firma de un REPO por USD 1.000 millones. El segundo fue en junio de 2025 por un tramo adicional por USD 2.000 millones, escalando luego con una tercera inyección de USD 3.000 millones en enero de 2026, bajo la premisa de robustecer las reservas internacionales.

En julio de 2026, el BCRA procedió a cancelar la totalidad de los contratos vigentes, que ya acumulaban un rojo de USD 6.000 millones, para suscribir un nuevo mega-acuerdo unificado de refinanciación por el mismo monto. La operación permitió estirar los vencimientos estructurales hasta el año 2028.

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Bausili enmarcó los traslados de 2024 como un negocio de oportunidad. "En el mercado, cuando hay o menos escasez ese costo se achica o agranda, a nosotros se nos dio que había alta demanda por lingotes de oro, y en ese contexto se bajaron costos de aceptación de lingotes viejos de menor calidad, al final todos se analizan", justificó el funcionario nacional.

El rally del oro

En términos reales, la estrategia del oficialismo surfeó con un ciclo global alcista para el commodity. El metal amarillo experimentó un rally sostenido que traccionó el valor de las tenencias argentinas, logrando perforar el techo histórico y ubicándose por encima de los USd 4.000 la onza (alcanzando picos de USd 4.111).

"No se le ponen al público general para resguardar reservas del mercado, que puede operar en contra", sentenció Bausili ante los reclamos de la senadora Juliana di Tullio (Unión por la Patria), y aseguró que anticipar la información hubiese costado spread y rentabilidad al Estado. El funcionario subrayó que los exámenes contables de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la consultora internacional PwC finalizaron "sin comentarios" ni salvedades.

La desclasificación de esta ingeniería financiera llega en el momento en el que perdieron su condición de secreto de mercado. De acuerdo a los registros de aquel año, el organismo había blanqueado en su balance del 23 de agosto que el stock físico de oro equivalía a unos USd 4.981 millones.