El dólar mayorista vuelve a subir y los financieros suben por encima de los $1.600

El dólar opera este lunes con movimientos mixtos en el mercado argentino. Mientras el oficial minorista del Banco Nación retrocede $5 respecto del cierre del viernes y se ubica en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, el dólar mayorista, referencia del mercado, avanza 0,3% hasta los $1.513.

Alarma por la inteligencia artificial: caen las tecnológicas y Wall Street siente el golpe

En los mercados financieros, el dólar MEP se ubica cerca de los $1.540, mientras que el contado con liquidación (CCL) supera los $1.600. Por su parte, el dólar blue continúa estable en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

La jornada está acompañada por un clima negativo en los mercados internacionales, con una caída de las acciones tecnológicas en Wall Street que también impacta sobre algunos activos argentinos.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 14 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.480 para la compra y $1.530 para la venta en el Banco Nación, bajando $5 respecto al cierre de este viernes.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.513. Cabe resaltar que el viernes tipo de cambio mayorista retrocedió $4,50 y terminó en $1.508,50, su segunda baja consecutiva. En esta jornada sube 0,3% para ubicarse en $1.313,5. Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.536, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.597.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó un tipo de cambio promedio de $1.530 para septiembre, $1.565 para octubre y $1.600 para noviembre, hasta alcanzar los $1.630 en diciembre.

Cotizaciones a la baja en Wall Street

A nivel local, el S&P Merval gana 0,1% en pesos en las primeras operaciones, hasta los 3.100.786,4500 puntos. Medido en dólares, en cambio, el principal índice de la Bolsa porteña registra una leve mejora del 0,1% hasta los 1.943,36 puntos.

Entre los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayoría de bajas: Tenaris (-4,3%), Ternium (-2,5%) e Irsa (-1,9%). En el otro extremo, Globant sube (5,4%).

En ese marco, los bonos soberanos en dólares operan con tendencia bajista y pierden hasta 0,53% de la mano del Global 2046, mientras que el riesgo país trepa 2,5% para ubicarse a 497 puntos básicos, en una rueda condicionada por el deterioro del humor global.

Licitación de deuda: el Gobierno logró un rollover de más del 100% y adjudicó $8,41 billones

El Gobierno logró superar nuevamente el 100% de rollover en la licitación de deuda realizada este viernes 11 de septiembre. La Secretaría de Finanzas adjudicó $8,41 billones, frente a vencimientos por alrededor de $8,1 billones, y recibió ofertas por $14,17 billones, según informó el Ministerio de Economía.

El resultado implicó un rollover del 103,46%, por lo que el Tesoro logró renovar la totalidad de los compromisos que vencían este viernes y obtener financiamiento neto por unos $300.000 millones.

El instrumento que concentró el mayor volumen adjudicado fue la LECAP S13N6, con vencimiento el 13 de noviembre de 2026. Finanzas adjudicó $4,07 billones, con una tasa de 2,07% TEM, equivalente a una TIREA de 27,88%.

La letra explicó cerca del 50% del total adjudicado, según el análisis de Martín de la Fuente de Bavsa publicado en X.

El segundo mayor monto correspondió al bono a tasa TAMAR con vencimiento el 26 de febrero de 2027. El TMF27 recibió $1,39 billones, con un margen de 2,96% sobre TAMAR.

En tanto, el TML27, con vencimiento el 30 de julio de 2027, obtuvo $1,28 billones, a un margen de 3,82% sobre TAMAR.

Entre ambos instrumentos TAMAR, el Tesoro consiguió captar $2,67 billones.

La licitación incluyó además un bono CER con vencimiento el 29 de enero de 2027. El X29E7 recibió $0,69 billones, con una tasa de 5,50% TIREA sobre CER.

El Tesoro también colocó cuatro instrumentos dólar linked. El D30O6, que vence el 30 de octubre de 2026, consiguió $0,47 billones, a una TIREA de 8,78%.

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A su vez, el D30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, captó $0,09 billones, a una TIREA de 7,42%. El D31M7, que vence el 31 de marzo de 2027, obtuvo $0,22 billones, a 7,58% TIREA, mientras que el TZV27, con vencimiento el 30 de junio de 2027, recibió $0,19 billones, a 5,24% TIREA.

De acuerdo con De la Fuente, los instrumentos dólar linked explicaron 11,7% del total adjudicado, contra apenas 3,4% en la licitación anterior. El analista señaló que se destacó la demanda por el D30O6, por ser el dólar linked de menor plazo, y también por el D31M7, donde observó un premio relevante.

Las bolsas del mundo

Las bolsas mundiales caen este lunes, impulsadas a la baja por el descenso de las acciones de IA. Es que las acciones vinculadas a la IA sufrieron un nuevo revés después de que los líderes de OpenAI y Anthropic pidieran una ralentización del desarrollo para gestionar los riesgos y proteger a la humanidad.

El director ejecutivo Sam Altman afirmó que OpenAI no saldrá a bolsa en 2026, afirmó el sábado, citando preocupaciones de seguridad sobre la inteligencia artificial que hacen "inaceptable" incluso un riesgo del 10% de que la IA pueda provocar la extinción humana para finales de la década.

El sábado, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, instó a las empresas de IA a adoptar un enfoque más reflexivo en cuanto al desarrollo. "Debemos reducir el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA", escribió en un artículo publicado en X. Más tarde, Altman publicó que estaba de acuerdo con esa opinión.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,53%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,82%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,19% a la baja.

En Europa, el Euro Stoxx cae 1,07%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán baja 0,52% y el CAC francés acompaña con una caída de 0,89%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,57%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,45%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,32%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 3,26% y el Nikkei 225 japonés corrigió 0,58%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 4,5% hasta US$ 109,25 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza un 4,3%, hasta los US$ 104,44 el barril.

FN /lr