El S&P Merval cae y las acciones argentinas operan en rojo pese a la baja del riesgo país

Los mercados operan con señales mixtas este viernes, en una jornada marcada por la atención de los inversores sobre la inflación y las próximas decisiones de política monetaria. En Argentina, el S&P Merval cae 0,4% a 3.146.266 puntos, mientras las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registran mayoría de bajas. Al mismo tiempo, los bonos soberanos en dólares avanzan y el riesgo país retrocede cinco puntos hasta los 486 puntos básicos, según J.P. Morgan.

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En el mercado cambiario, el dólar se mantiene relativamente estable: el oficial minorista cotiza a $1.535 en el Banco Nación, mientras el mayorista se ubica en $1.512. En paralelo, el mercado sigue procesando el dato de inflación de agosto, que marcó 1,7% mensual, el nivel más bajo en 14 meses pero todavía por encima del 0% que el Gobierno esperaba alcanzar para este momento.

Cotizaciones mixtas en Wall Street

A nivel local, el S&P Merval cae 0,4% a 3.146.266 puntos básicos. Las acciones líderes que encabezan las ganancias se destacan Transportadora de Gas del Sur (-2%), Pampa Energía (-1,5%), BBVA (-1,5%) y Grupo Supervielle (-1,2%).

Entre los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayoría de bajas, aunque las pérdidas aún son marginales: Transportadora de Gas del Sur (-1,9%), Loma Negra (-1,3%), Central Puerto (-1,2%) y Pampa Energía (-1,1%).

En ese marco, los bonos soberanos en dólares operan con subas generalizadas y el riesgo país recorta cinco puntos y opera en 486 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 11 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, sin cambios respecto al cierre de este jueves.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.512, con una suba de $1 respecto a su cotización del jueves. Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.535, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.595.

La inflación se desaceleró al 1,7% en agosto, pero quedó lejos del 0 que esperaba Milei

La inflación de agosto se ubicó en 1,7% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este jueves 10 de septiembre y marcó el valor más bajo en 14 meses. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba de 21,3% en lo que va del año. La variación interanual es del 33,5% en el total nacional.

En diciembre de 2025, Javier Milei había pronosticado que para agosto de 2026 la inflación sería “cero coma algo” y que, por lo tanto, el dato mensual comenzaría con 0.

“Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”, había afirmado el Presidente durante una entrevista en el canal de streaming Carajo.

Desde Wise Capital comentaron que esperan que este año cierre con una inflación de 29,6% y en 2027 se ubique por debajo de 23%. "Es temprano para decir que perforará 20% porque las elecciones harán que haya subas en el tipo de cambio con impacto en los precios de la economía", mencionaron.

Nueva licitación: El Tesoro busca renovar $8,1 billones

El Ministerio de Economía afrontará este viernes una nueva prueba en el mercado de deuda en pesos: deberá renovar vencimientos por $8,13 billones, explicados principalmente por la LECAP S15S6 y el bono atado a la tasa TAMAR TTS26.

La licitación se llevará adelante en un escenario algo más favorable para el Palacio de Hacienda, marcado por una mayor estabilidad de las tasas en pesos y el dato de inflación de agosto, que se ubicó en 1,7%. Sin embargo, el desafío será conseguir un rollover elevado sin pagar un costo mayor ni trasladar una concentración excesiva de compromisos hacia 2027.

El menú está compuesto por ocho instrumentos:

LECAP S13N6, con vencimiento el 13 de noviembre de 2026.

BONTAM TMF27, con vencimiento el 26 de febrero de 2027.

BONTAM TML27, con vencimiento el 30 de julio de 2027.

LECER X29E7, con vencimiento el 29 de enero de 2027.

Dólar linked D30O6, con vencimiento el 30 de octubre de 2026.

Dólar linked D30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026.

Dólar linked D31M7, con vencimiento el 31 de marzo de 2027.

Dólar linked TZV27, con vencimiento el 30 de junio de 2027.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital destaca: "En esta ocasión, el Bonar 2029 quedó nuevamente excluido del menú debido a las elevadas exigencias de rendimiento que mantiene el mercado secundario en moneda extranjera. Por ello, la conducción económica prefiere postergar la colocación en dólares a la espera de mejores condiciones de financiamiento".

"Aunque el riesgo país recortó posiciones, el mercado comienza a evaluar hasta qué punto extender los plazos en pesos en un contexto condicionado por el horizonte electoral", agregó.

La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 3,4%: ¿Qué pasará con las tasas?

La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 3,4% interanual en agosto, sin cambios respecto de la medición previa, pero todavía muy por encima del objetivo de largo plazo del 2% de la Reserva Federal. En la comparación mensual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,4%, frente al 0,1% registrado entre junio y julio.

Según informó AFP, el dato refuerza las expectativas de que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria, prevista para el martes y miércoles de la semana próxima.

Actualmente, la tasa de referencia se encuentra en un rango de 3,50% a 3,75%. La Fed no sube las tasas desde hace tres años, luego del ciclo de endurecimiento que inició durante la pandemia para combatir el fuerte aumento de los precios.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 1,05%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,21%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,03% al alza.

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, por ejemplo, la tendencia es alcista: el Euro Stoxx sube 0,75%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,48% y el CAC francés acompaña con 0,68%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,34%.

En Asia, por el contrario, los mercados cerraron en rojo. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,6%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,18%. Mientras, el Kospi surcoreano cayó 1,76% y el Nikkei 225 japonés corrigió 1,86%.

El crudo Brent baja 2,4% hasta US$ 104,9 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 2,7%, hasta los US$ 99,65 el barril.

FN