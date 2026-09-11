La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 3,4% pero la confianza del consumidor cayó cerca de mínimos históricos

La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 3,4% interanual en agosto, sin cambios respecto de la medición previa, pero todavía muy por encima del objetivo de largo plazo del 2% de la Reserva Federal. En la comparación mensual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,4%, frente al 0,1% registrado entre junio y julio.

Según informó AFP, el dato refuerza las expectativas de que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria, prevista para martes y miércoles de la semana próxima.

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Varios funcionarios de la Fed ya habían advertido que estarían dispuestos a endurecer nuevamente la política monetaria si la inflación de agosto no mostraba una desaceleración clara. Tras conocerse el dato, los inversores elevaron a más de 85% la probabilidad de una suba de tasas, de acuerdo con la herramienta CME FedWatch citada por AFP. El jueves, esa posibilidad se ubicaba en torno al 70%.

Actualmente, la tasa de referencia se encuentra en un rango de 3,50% a 3,75%. La Fed no sube las tasas desde hace tres años, luego del ciclo de endurecimiento que inició durante la pandemia para combatir el fuerte aumento de los precios.

La inflación subyacente, en 2,4%

La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de alimentos y combustibles, se ubicó en 2,4% interanual en agosto.

Gregory Daco, economista jefe de EY Parthenon, señaló que los responsables de política monetaria pondrán especial atención sobre este indicador a la hora de definir el rumbo de las tasas.

Por su parte, Diane Swonk, economista jefe de KPMG, consideró que la Fed probablemente avance con una suba antes de fin de año, pese a la presión política para que reduzca el costo del dinero.

Los combustibles vuelven a presionar sobre los precios

AFP atribuyó parte de la presión inflacionaria al impacto de la guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

La reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán en torno al estratégico estrecho de Ormuz provocó una nueva escalada en el precio de los combustibles durante septiembre.

El diésel superó los US$ 6 por galón, frente a alrededor de US$ 3,50 a comienzos de año, mientras que la gasolina acumula una suba de 44% desde el inicio del conflicto.

El aumento de los combustibles tiene un impacto especialmente sensible en la economía estadounidense por su efecto sobre el transporte, la logística y los costos de producción.

La confianza del consumidor volvió a caer

El deterioro de los precios empieza también a reflejarse en las expectativas de los hogares. Según otro cable de AFP, la confianza del consumidor estadounidense se desplomó en el otoño boreal y se acercó a uno de sus niveles más bajos históricos.

El índice elaborado por la Universidad de Michigan, que mide la confianza del consumidor desde 1952, cayó a 47,8 puntos, muy cerca del mínimo registrado en mayo, cuando había tocado los 44,8 puntos.

“Ante el aumento de los precios de los combustibles y las tensiones comerciales, los consumidores prevén que sus presupuestos se vean sometidos a una mayor presión”, explicó Joanne Hsu, directora de la encuesta, citada por AFP.

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El dato agrega una señal de debilidad sobre el consumo, en momentos en que la economía enfrenta simultáneamente inflación elevada, mayor costo de los combustibles y expectativas de tasas más altas.

Un escenario incómodo para Trump

La combinación de inflación alta, combustibles más caros, tasas elevadas y menor confianza del consumidor suma presión sobre el presidente Donald Trump, a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio término.

Trump viene reclamando tasas de interés más bajas para abaratar el crédito y estimular la actividad. Una nueva suba de la Fed iría en sentido contrario a esa estrategia.

Con la inflación todavía en 3,4%, la confianza de los consumidores cerca de mínimos históricos y el mercado asignando una probabilidad superior al 85% a una suba de tasas, la próxima reunión de la Reserva Federal queda nuevamente en el centro de la atención de los mercados.

Por otra parte, este nivel de inflación impulsa a los analistas a pensar en la posibilidad de suba de la tasa de interés por parte de la entidad que dirige Kevin Warsh.

Esta decisión impactaría en las economías emergentes dado que los inversores pueden decidir salir de esos mercados para obtener mejores rendimientos. El impacto en la Argentina podría observarse en la suba del riesgo país.

Fuente: AFP.