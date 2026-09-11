El Salario Mínimo subió a $383.800 en septiembre, pero cubre menos del 24% de la canasta básica de una familia

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) aumentó a $383.800 en septiembre, un 1,91% respecto de agosto. Sin embargo, el nuevo ingreso mínimo cubre menos del 24% de la Canasta Básica Total (CBT) de una familia de cuatro integrantes, que en agosto alcanzó los $1.605.497, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada el 2 de septiembre en el Boletín Oficial, con la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del organismo.

La definición llegó después de que no se alcanzara un acuerdo en la reunión del Consejo del Salario realizada el 28 de agosto. Ante la falta de consenso, la normativa estableció por laudo los nuevos valores del salario mínimo y los parámetros de la Prestación por Desempleo.

La falta de acuerdo estuvo marcada por la distancia entre las propuestas de las centrales sindicales y del sector empresario. La CGT, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores reclamaron de manera unificada un salario mínimo de $911.202 para julio y de $993.300 para diciembre, mientras que los representantes empresarios propusieron un incremento inicial del 1,8% sobre los $376.600 de agosto, seguido de subas del 1,7% hasta abril. Ante la falta de consenso, el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó siendo definido por laudo.

El documento establece que, desde el 1° de septiembre, el SMVM es de $383.800 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa, con las excepciones previstas por la legislación laboral, mientras que para los trabajadores jornalizados el valor quedó fijado en $1.919 por hora.

Para Eduardo Setti, economista de Fundación Encuentro, la distancia entre el salario mínimo y las canastas refleja el deterioro que acumuló el ingreso en los últimos años. Según explicó, el SMVM perdió alrededor de un 40% en términos reales desde noviembre de 2023, mientras que la Canasta Básica Total registró una variación interanual del 38,3% y la Alimentaria, del 39,6%. En ese escenario, sostuvo que el ingreso mínimo alcanza para cubrir apenas una parte de las necesidades básicas de un hogar.

El incremento de septiembre fue del 1,91% frente a los $376.600 vigentes en agosto y quedó ligeramente por encima de la última inflación mensual conocida. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,7% en agosto, acumuló un 21,3% en los primeros ocho meses de 2026 y registró una variación interanual del 33,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Cómo será el salario mínimo en los próximos meses

De acuerdo con el documento publicado en el Boletín Oficial, los valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil para los meses que restan de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:

- A partir del 1° de octubre: $391.200

- A partir del 1° de noviembre: $398.800

- A partir del 1° de diciembre: $406.400

De esta manera, el salario mínimo pasará de $376.600 en agosto a $406.400 en diciembre, lo que representa un incremento nominal del 7,9% entre ambos valores. Para los trabajadores jornalizados, el monto por hora será de $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre y $2.032 en diciembre.

El SMVM también es utilizado para determinar los límites de la Prestación por Desempleo. La Resolución 4/2026 establece que el beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo.

La normativa dispone además que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100%”. Con el valor establecido para septiembre, esos límites equivalen a un mínimo de $191.900 y un máximo de $383.800.

Por su parte, Guido Zack, economista de Fundar, señaló que el rezago del salario mínimo forma parte de un deterioro más amplio del mercado laboral y advirtió que su incidencia es especialmente relevante entre los trabajadores informales.

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Zack explicó que los salarios mínimos establecidos por convenio se encuentran, en general, bastante por encima del SMVM, mientras que este último suele funcionar como referencia para determinar ingresos en la informalidad.

En ese sentido, consideró que el atraso del indicador es una señal de que los ingresos informales continúan rezagados y sostuvo que las mejoras que muestran algunas estadísticas responden a cambios metodológicos en la captación de esos ingresos y no necesariamente a una mejora real de su poder adquisitivo.

Las canastas subieron más que la inflación y una familia necesitó más de $1,6 millones

Mientras el IPC general avanzó 1,7% en agosto, el costo de las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia aumentó a un ritmo mayor. Según el INDEC, tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) subieron 2,6% durante el mes. Para un adulto equivalente, la CBA alcanzó los $235.103, mientras que la CBT llegó a $519.578.

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En el caso de una familia de cuatro integrantes, fueron necesarios $726.469 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria y $1.605.497 para alcanzar la Canasta Básica Total. Además, la CBA acumuló un incremento del 23,2% durante 2026 y del 39,6% interanual, mientras que la CBT avanzó 22,7% desde diciembre y 38,3% frente a agosto del año pasado.

Setti también advirtió que la brecha persiste incluso en un hogar con dos personas que perciben el salario mínimo. Tomando los $376.600 vigentes en agosto, dos SMVM sumaban $753.200, por lo que todavía quedaban más de $850.000 por debajo de los $1.605.497 necesarios para cubrir la CBT de una familia de cuatro integrantes. Es decir, aun con dos ingresos mínimos, el hogar no llegaba al monto utilizado para establecer la línea de pobreza.

Por último, la diferencia permite dimensionar la distancia entre el ingreso mínimo y el costo de vida: los $383.800 del SMVM de septiembre representan alrededor del 53% de la CBA de agosto de una familia tipo y menos del 24% de su CBT. En la misma línea, el relevamiento de la Fundación COLSECOR mostró que en agosto el salario mínimo de $376.600 alcanzaba para cubrir apenas 16,5 días de alimentación básica de un hogar de cuatro integrantes, mientras que los restantes 13 días quedaban sin cubrir.

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