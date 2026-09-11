Ramiro Tosi advirtió que la inflación no bajará mucho más: “No vamos a ver desaceleraciones muy significativas”

La inflación de agosto fue del 1,7%, el menor registro mensual en 14 meses, pero el economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en diálogo con Canal E, advirtió que la desaceleración podría encontrar un límite en los próximos meses.

Ramiro Tosi destacó que el dato de agosto implicó una mejora respecto del 2,1% registrado en julio, aunque señaló que todavía existen componentes que dificultan una reducción más pronunciada. “Lo que sigue alto y es lo que impide que la inflación baje más es el precio de los servicios”, explicó.

Los servicios impiden una mayor baja de la inflación

Según desarrolló, la evolución de los servicios funciona como un límite para la desaceleración: “Actúa como una suerte de piso porque impide una baja adicional de la tasa de inflación y le da cierta inercia a la inflación mensual”.

En cuanto a las expectativas, Tosi señaló que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipaba correctamente el dato de agosto y proyectó una inflación todavía elevada para los meses restantes de 2026. “No vamos a ver desaceleraciones muy significativas de la inflación”, afirmó. Y agregó: “No vamos a llegar al 1.5, por ejemplo, que fue el menor registro que tuvo Milei en su gestión en mayo del 2025”.

En ese escenario, estimó: “Vamos a cerrar con una inflación alrededor del 30%”. Respecto de la inflación núcleo, sostuvo que, “la tenés por debajo del 2%, está alrededor del 1.8%”, mientras que los precios estacionales también contribuyeron a contener el índice general.

La construcción y la industria siguen sin mejorar

El economista también analizó los datos de actividad y puso el foco en las fuertes caídas registradas por la industria y la construcción. “Se vuelve a mostrar lo que los economistas llamamos un comportamiento tipo serrucho”, explicó, en referencia a los altibajos que presentan ambos sectores.

Luego, manifestó que los rebotes puntuales no alcanzan para modificar la tendencia general. “La tendencia de fondo es una actividad que no logra estabilizarse, retomar impulso”, sostuvo. Además, advirtió que el nivel de actividad continúa en valores bajos: “Seguimos en niveles muy bajos de actividad, tanto para la industria como para la construcción”.