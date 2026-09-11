Hernán Madera sobre la incorporación de Malvinas al debate político: “El Presidente no cree lo que dijo en ese discurso”

El analista político, Hernán Madera, pasó por Canal E y se refirió a la decisión del gobierno de Javier Milei de volver a colocar la cuestión Malvinas en la agenda, las relaciones internacionales, la política de defensa y el escenario económico y electoral rumbo a 2027.

Para Hernán Madera, la decisión del gobierno de Javier Milei de retomar el tema Malvinas responde, principalmente, a una necesidad de recuperar la iniciativa política y mejorar su posicionamiento electoral. “El gobierno de Javier Milei se prende de una frase repetida tres veces por Donald Trump y hace todo esto para tapar lo que hizo en el Mundial”, sostuvo.

El oficialismo busca retomar la atención de la agenda política

Según desarrolló, el oficialismo buscó revertir el impacto negativo generado por distintos episodios. “La única que le salió a Trump es Venezuela”, afirmó al analizar las declaraciones del presidente estadounidense y su influencia en la agenda internacional.

Para Madera, la incorporación de Malvinas al debate político tiene un claro componente electoral. “El Presidente no cree eso. El Presidente no cree lo que dijo en ese discurso”, afirmó al ser consultado sobre si la decisión del Gobierno tenía una finalidad electoralista.

Asimismo, consideró que el oficialismo necesita realizar cambios para recuperar apoyo. “Vos ves que se está imponiendo de a poco”, señaló.

La agenda económica en segundo plano

En ese sentido, el analista político anticipó posibles modificaciones en la política económica: “Van a abordar el tema de deudores después del tema Malvinas y van a dejar subir un poco el tipo de cambio porque eso va a beneficiar a la industria argentina, etcétera”.

También cuestionó la estrategia diplomática argentina y advirtió sobre la importancia de la relación con Brasil. “Argentina es un país de, grosso modo, 700 mil millones de dólares de PBI, Argentina es la dueña de Vaca Muerta, digamos, Argentina puede molestar”, sostuvo al analizar la capacidad del país para influir sobre empresas que operan en Malvinas.