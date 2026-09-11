“Cada vez hay menos productores agropecuarios”, el tajante análisis del vicepresidente de la Federación Agraria Argentina

El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, José Luis Volando, analizó para Canal E la interna de la Sociedad Rural Argentina tras la reelección de Nicolás Pino, la relación entre el campo y el gobierno de Javier Milei y los principales reclamos del sector agropecuario.

José Luis Volando consideró que tanto Nicolás Pino como Marcos Péreda tenían condiciones para conducir la Sociedad Rural Argentina, aunque interpretó el resultado electoral como una señal hacia una determinada orientación dentro de la entidad. “Hay que decir que indudablemente Péreda, digamos, venía a representar un poco los sectores más tradicionales de la vieja rural”, sostuvo.

Qué significó la victoria de Nicolás Pino

En contraposición, consideró que la victoria de Pino representó “una parte un poco más progresista” y remarcó el vínculo del dirigente rural con el Gobierno. “Indudablemente, uno puede ver que Pino estuvo apoyado siempre, implícita o explícitamente, por el Gobierno Nacional”, afirmó.

Sobre la relación con Javier Milei, Volando señaló: “Es un aliado. Nicolás Pino es un aliado del Presidente”. También destacó que el vínculo entre el campo y el Gobierno mejoró durante la actual gestión, aunque marcó sus diferencias con las políticas oficiales: “El vínculo con el campo se mejoró desde que vino el Presidente. Primero, yo no estoy de acuerdo con la política que lleva adelante, pero hay que decir las cosas como son”.

Por otro lado, el cambio en la relación entre el Gobierno y el sector agropecuario también estuvo relacionado con el discurso oficial hacia el campo. “Los gobiernos anteriores veían al campo como un enemigo”, afirmó. Según explicó, con la llegada de Milei comenzó un cambio en el modo de referirse al sector y a su aporte a la economía.

Sin embargo, el dirigente sostuvo que todavía existen reclamos centrales para los productores y destacó el papel de la Mesa de Enlace en cuestiones como el INTA y el Banco Nación. “Para la Mesa de Enlace siempre ha tenido predisposición personal, más allá del ideológico y las diferencias que tengo con él, siempre al diálogo”, señaló sobre Pino.

Situación preocupante para los productores agropecuarios

Por otra parte, el principal diagnóstico estuvo relacionado con la situación de los pequeños y medianos productores. “Si uno saca la foto de los últimos 30 años, cada vez hay menos productores agropecuarios”, afirmó.

Y precisó quiénes son, a su entender, los más afectados: “¿Quiénes son los que caen? Los pequeños y medianos, aquellos viejos nietos de inmigrantes, las economías regionales, familiares, que son las que yo represento y las que yo formo parte”.