Cómo impacta la suba indiscriminada del petróleo al sector agropecuario

La fuerte suba del petróleo volvió a encender las alarmas para el sector agropecuario. Con el barril de Brent por encima de los 100 dólares, los mayores costos de combustibles, fertilizantes, semillas y fletes pueden presionar sobre la rentabilidad de los productores. En este contexto, este medio se comunicó con la especialista en comercio exterior, Yanina Lojo.

Yanina Lojo explicó que el mercado energético atraviesa una situación de oferta ajustada por el conflicto en Medio Oriente y por una recuperación de la demanda china. “La oferta ya viene ajustada por todo el conflicto en Medio Oriente”, señaló.

El superávit chino y su impacto en el escenario internacional

En ese marco, destacó el fuerte superávit comercial chino y sostuvo que el escenario internacional está cambiando: “La globalización antes potenciaba la eficiencia y la reducción de costos y ahora pasa más por una seguridad económica, la geopolítica y la política industrial”.

Para Argentina, esa transformación puede representar una oportunidad. “Cuando las grandes potencias se ponen barreras entre sí, se empiezan a modificar los precios relativos, empieza a haber desvíos de comercio y es donde Argentina tiene oportunidades para capitalizar”, afirmó Lojo.

También puso el foco en el desempeño de las exportaciones agropecuarias argentinas, especialmente en el caso del maíz. “Las exportaciones argentinas del maíz de agosto y septiembre se encaminan a ser unas 10 millones de toneladas, es un récord para estos dos meses”, explicó. Además, señaló que los embarques hacia el norte de África registraron un crecimiento significativo.

La reconfiguración internacional potenció las compras de Marruecos, Egipto y Argelia

La especialista en comercio exterior detalló que, “Marruecos aumentó las compras un 133%, Egipto un 48%, Argelia un 10%”, en un proceso que interpretó como una consecuencia de los desvíos de comercio generados por la reconfiguración internacional.

Sin embargo, el escenario también presenta riesgos para los productores. “La contracara, el petróleo arriba de 100, es que al productor agropecuario no le llega el beneficio que tenemos los consumidores”, sostuvo. Y agregó: “Ellos consumen gasoil para todo lo que tiene que ver con el combustible que utilizan para las máquinas agropecuarias, sigue aumentando, aumenta también el precio de los insumos para la producción, los fertilizantes, las semillas, empieza a aumentar el costo, aumenta también el flete interno, el flete marítimo”.