Petrolera respaldada por Trump apunta a elevar 150% su producción en Venezuela para 2028

North American Blue Energy Partners (NABEP), la petrolera respaldada por la administración Trump para desarrollar yacimientos petroleros en Venezuela, planea más que duplicar la producción de crudo en poco más de dos años.

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NABEP busca elevar su producción a 500.000 barriles diarios para finales de 2028, desde unos 200.000 actualmente. Hasta ahora, el crecimiento se ha financiado con flujo de caja interno. Cualquier inversión externa ayudará a acelerar la expansión, señaló la compañía en un correo electrónico a Bloomberg News.

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NABEP cobró notoriedad en las últimas semanas después de que la administración Trump firmara lo que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Según los términos del pacto, la compañía obtuvo concesiones por 100 años para explotar 17 campos con reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles.

El acuerdo con el gobierno estadounidense “solo acelera la trayectoria” del plan de crecimiento de NABEP, señaló la compañía.

Aumentar la producción petrolera de Venezuela se ha convertido en una de las principales prioridades del presidente Donald Trump, después de que los precios de la gasolina y el diésel se dispararan por el conflicto con Irán.

Aunque es improbable que la producción de crudo de Venezuela aumente lo suficientemente rápido como para reducir los precios de los combustibles antes de las elecciones de noviembre, la administración busca demostrar que trabaja para mantenerlos bajo control a largo plazo.

NABEP, una compañía poco conocida fuera de la industria petrolera hasta el mes pasado, ha multiplicado por más de 10 su producción en los últimos dos años. Ahora es el segundo mayor productor privado de petróleo de Venezuela, detrás de Chevron Corp., que la semana pasada anunció planes para elevar su producción en el país.

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Hasta ahora, el crecimiento de NABEP se ha financiado con el “significativo flujo de caja libre” generado por sus operaciones en Venezuela, según la empresa.

“Antes de nuestro acuerdo con el gobierno estadounidense, ya estábamos encaminados a mantener ese impulso”, indicó NABEP. “Esta asociación, y la inversión externa que traerá consigo, solo aceleran la trayectoria que ya veníamos siguiendo”.

El acuerdo sin precedentes entre el gobierno estadounidense y NABEP es una apuesta de alto riesgo de la administración Trump. Frustrado por la lentitud de gigantes internacionales como ExxonMobil Holdings Corp. y ConocoPhillips, EE.UU. decidió asociarse con NABEP y su director ejecutivo, Alejandro Betancourt, para cerrar un acuerdo con el gobierno venezolano que sucedió al depuesto Nicolás Maduro.

El acuerdo tomó por sorpresa a muchos en la industria petrolera, que no esperaban que el gobierno estadounidense adquiriera una participación del 35% en el proyecto. Sus partidarios afirman que ayudará a elevar rápidamente la producción y que la participación de Washington debería dar a otros inversionistas mayor confianza en la seguridad de sus inversiones a largo plazo.

Betancourt, un empresario que amasó una fortuna durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, obtuvo a partir de 2009 contratos estatales para suministrar equipos eléctricos de emergencia y posteriormente incursionó en el negocio petrolero. Gracias a sus contactos de alto nivel en Caracas, Moscú y Washington, sus empresas ayudaron a impulsar una estructura contractual más flexible que se ha convertido en modelo para muchos de los nuevos acuerdos ofrecidos por el gobierno.

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Durante años enfrentó investigaciones en Europa, EE.UU. y Venezuela por presunto lavado de dinero y fraude fiscal, pero ha negado haber cometido irregularidades y nunca fue acusado formalmente de ningún delito.

GZ