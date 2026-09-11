Este viernes, milicias hutíes enfrentadas al gobierno de Yemen y alineadas con Irán tomaron el control de la isla de Perim, un enclave estratégico en el mar Rojo que controla el paso de buques petroleros por el estrecho de Bab el Mandeb. Esto complementa el bloqueo en el estrecho de Ormuz y les permite reforzar la presión sobre la comunidad internacional, que ve con preocupación cómo esta pinza sobre los puertos de Arabia Saudita vuelve a subir el precio del petróleo por arriba de los cien dólares el barril.

El petróleo vuelve a dispararse: el Brent tocó casi US$ 110 y alcanzó un máximo de cuatro meses

Por otra parte, la empresa Anthropic anunció que detectaron que una célula yemení usó su inteligencia artificial Claude para tratar de desarrollar misiles y drones de guerra. Si bien Anthropic no reveló la identidad de la célula, es probable que se trate de estos insurgentes proiraníes que controlan gran parte del norte de Yemen, incluida la capital, Saná.

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Bab el Mandeb, el "otro Ormuz" que completa el bloqueo sobre el petróleo saudí

Un funcionario del gobierno yemení, aliado a Arabia Saudita, afirmó este viernes que los barcos en los que iban los combatientes hutíes alcanzaron la isla de Perim, a pesar de los esfuerzos del ejército por evitarlo. "Los hutíes han completado la toma de la zona de Bab el Mandeb y la isla de Perim, situada en el centro del estrecho", enfatizó este responsable, que habló a la AFP bajo anonimato. Según un testigo, hombres armados "se estaban desplegando a lo largo de la costa de Bab el Mandeb", con vehículos militares. El jueves habían tomado la ciudad portuaria de Moca, a 70 km al norte del estrecho.

Las aguas del sur del mar Rojo tienen cuatro islas: Zuqar, tomada por los hutíes el jueves, Perim, y las dos islas Hanish. Fuentes militares del gobierno yemení dijeron a AFP que los hutíes asediaron a las fuerzas del ejército yemení en las islas Hanish, y que según creen los rebeldes les ordenaron a los soldados del ejército que se rindan.

El estrecho de Bab el Mandeb cobró aún más importancia desde que empezó la guerra en Oriente Medio, a fines de febrero. A partir de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias iraníes contra las monarquías petroleras del Golfo, donde Teherán usa como palanca de presión la práctica paralización del tránsito por el estrecho de Ormuz, Arabia Saudita volcó buena parte de sus exportaciones de petróleo al puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Desde la semana pasada, este grupo rebelde proiraní que domina amplias partes de Yemen lanzó una ofensiva para controlar esa vía marítima crucial, que conecta Asia y Europa. Los petroleros y buques comerciales procedentes de Asia usan Bab el Mandeb para llegar al mar Rojo y después al canal de Suez y el Mediterráneo, y en sentido inverso, hacia el océano Índico. En caso de bloqueo, la única alternativa, mucho más costosa, consiste en rodear África por el cabo de Buena Esperanza.

La isla de Perim está en el centro del estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el océano Índico y resulta un paso estratégico para el comercio global de petróleo.

Un miembro de la oficina política de los hutíes intentó calmar los temores globales. "La libertad de navegación y el comercio internacional en el Mar Rojo y Bab el Mandeb son seguros y ordenados", dijo Hazem al Asad a la agencia de noticias Al Araby al Jadeed. "No hay motivo de preocupación internacional". Destacó que cualquier buque puede navegar las aguas, menos los de bandera saudí.

Según el medio estadounidense Axios, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, pidió dos veces al presidente Donald Trump que ordenara ataques contra los hutíes para frenarlos, pero el mandatario se negó. Una fuente de la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos no se plantea una intervención militar directa en Yemen.

"Actores maliciosos" yemeníes usaron Claude como ingenieros bélicos

Se cree que los hutíes serían el grupo que está desarrollando misiles con la inteligencia artificial Claude. "Identificamos una célula de actores maliciosos basada en el norte de Yemen que llevaba a cabo tres programas de desarrollo de armas", indicó Anthropic en un informe que explica cómo detuvo operaciones ilegales provenientes de varios países.

Estos programas incluían un misil balístico con un objetivo de alcance de más de 2.000 kilómetros, un proyectil con un "tipo de planeador hipersónico", y "un cohete con un calculador de vuelo tipo smartphone con autoguiado". El informe de Anthropic asegura que se habría hecho un lanzamiento de prueba del cohete guiado, sin éxito.

Fuerzas militares yemeníes se despliegan en las costas del mar Rojo.

La célula utilizó a Claude para sustituir a un equipo de ingenieros especializados en la creación de software de guiado, navegación y control de armas. "No disponemos de elementos que indiquen que hayan logrado desplegar un dispositivo operativo", subrayó Anthropic. La compañía asegura haber prohibido sus cuentas en cuanto identificó estas actividades ilegales, y haber compartido la información para "reducir los riesgos que representan estos individuos".

Yemen volvió a sumirse en la guerra en julio, tras más de cuatro años de tregua entre los hutíes, apoyados por Irán, y el gobierno yemení, apoyado por Arabia Saudita. Los combates se intensificaron en el sudoeste del país. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 46.000 personas dejaron sus hogares desde ese momento.

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