Adolescentes británicos y espías rusos: en RDC analizaron una nueva forma de guerra híbrida

Una investigación publicada por The Independent, basada en un estudio del Institute for Strategic Dialogue, detectó presuntos contactos online entre grupos vinculados a Rusia y adolescentes o jóvenes británicos expuestos a comunidades digitales que promueven contenidos violentos.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Justo explicó los principales hallazgos de la investigación y la hipótesis de que estas acciones puedan formar parte de una estrategia de guerra híbrida rusa. “Precisamente que están reclutando adolescentes británicos”, explicó Justo al referirse al trabajo periodístico.

Contactos con jóvenes y acciones violentas

El análisis se realizó a partir de información disponible públicamente en internet y permitió identificar comunidades digitales frecuentadas por jóvenes con afinidad hacia contenidos relacionados con la violencia, la xenofobia y las agresiones sexuales. “Estos supuestos grupos de espías rusos contactaban a grupos de adolescentes o de jóvenes que estaban muy inclinados a determinados sitios que promovían mucho los hechos de violencia”, señaló Justo.

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Según relató el periodista, algunos de estos grupos incentivaban la realización de actos violentos y posteriormente difundían las imágenes como una forma de competencia entre sus integrantes. “Hay un par de hechos que fueron identificados ya plenamente por el periódico”, afirmó.

Entre ellos mencionó el caso de una persona que atacó un automóvil y registró el episodio para luego publicarlo en un canal de Telegram.

La policía británica ya había recibido denuncias, pero inicialmente había considerado que no existían elementos suficientes para avanzar. “A partir de estas nuevas revelaciones, la policía dijo que va a ponerse a investigar más sobre el asunto”, indicó el periodista.

¿Qué es la guerra híbrida de Rusia?

Una de las hipótesis planteadas es que estas acciones formen parte de una estrategia de guerra híbrida rusa contra países europeos integrantes de la OTAN que respaldan a Ucrania. “Básicamente es la idea esta de boicotear de alguna manera las sociedades o los países que forman parte de la OTAN”, explicó Justo.

El objetivo, según esta interpretación, sería generar desestabilización mediante acciones que no constituyan un ataque militar directo y, por lo tanto, no desencadenen una respuesta militar de la alianza atlántica. “Boicotearla de manera de atacar o denunciar esas sociedades pero sin producir un ataque militar que pudiera provocar una respuesta de la OTAN”, detalló.

El fenómeno adquiere especial relevancia en un contexto británico marcado por movilizaciones de sectores de ultraderecha y grupos antiinmigrantes, donde también se ha registrado participación juvenil. “Realmente asombra un poco que se utilicen estos elementos”, sostuvo Justo, quien señaló que algunos adolescentes podrían quedar expuestos a estas dinámicas de radicalización y violencia.

Finalmente, el periodista puso el foco en la responsabilidad de las autoridades regulatorias frente a la actividad de estas redes digitales: “El valor de los reguladores debería estar ya presente hace mucho y está realmente brillando por su ausencia”.