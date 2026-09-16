Inflación y shocks externos: en RDEco debatieron qué puede pasar con los precios en los próximos meses

El índice de precios mayoristas volvió a poner el foco sobre la evolución de la inflación argentina y sobre el impacto que pueden tener factores externos, especialmente el precio del petróleo y los productos importados. Para Carolina Mannucci, el escenario podría complicarse si aparecen nuevos shocks externos. “Hay un montón de variables que te indican que realmente puede haber un salto”, advirtió en +perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

La economista puso especial atención sobre los servicios y cuestionó que su incidencia pueda no reflejar completamente la dinámica de los precios. “No incluye todo lo que es la parte de servicios”, señaló, y agregó: “Si los servicios tuvieran el peso que deberían tener con todos los aumentos que hay y que se dan y que son mensuales como transporte y todo, imaginémonos realmente lo que debería ser la inflación”.

Mannucci también explicó cómo un aumento del petróleo puede trasladarse a toda la economía: “Tranquilamente te puede traccionar el petróleo de aumentos en transportes, logística, eso se deriva, que obviamente que te agarra a los productos, a los bienes”.

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Además, planteó un escenario de mayor vulnerabilidad ante eventuales factores externos: “Hoy lo que estamos viendo que el gobierno está teniendo bastante suerte”, afirmó, antes de advertir: “Imaginemos un choque externo y no quiero ni pensar”.

Dólar, presupuesto e inflación proyectada

El tipo de cambio constituye otro de los factores centrales del escenario económico. Santiago Llull señaló que el presupuesto contempla una evolución del dólar superior a la registrada mediante el esquema de ajuste previo. “Vos tenés una percepción en el presupuesto de un dólar que puede llegar a subir entre un 15 y un 20 por ciento”, explicó Llull.

El analista también puso el foco en el posible traslado a precios: “El punto es, si la suba del petróleo se va a trasladar a precio directo, por la cuestión de costo de flete, de costo de producto, y si la suba del tipo de cambio va a haber un pass-through”.

José Castillo, en tanto, comparó las actuales proyecciones con las del presupuesto vigente y señaló que la inflación originalmente prevista había sido del 10%. “El solo hecho de que el gobierno plantee 18, bueno, ya lo está colocando por lo menos en un marco de mayor realidad”, sostuvo Castillo.

Sin embargo, cuestionó el supuesto descenso implícito en las cifras oficiales: “Para que termine como el gobierno dice que va a terminar, tendríamos que tender 1,4 para abajo estos meses, y eso no va a pasar”.

Sobre la proyección anual, agregó: “Un resultado optimista para el gobierno se parece más a 21,1 que a 18”.