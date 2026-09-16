Presupuesto 2027: en RDEco analizaron cuánto margen tiene el Gobierno para cumplir sus principales metas

El índice de precios mayoristas registró una suba del 2,1%, un dato que volvió a abrir el debate sobre la continuidad del proceso de desinflación. Los economistas Lionel Fernández y José Castillo analizaron el dato y pusieron el foco en las dificultades para sostener una baja de la inflación, con especial atención a la evolución del precio internacional del petróleo.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Fernández cuestionó las proyecciones oficiales sobre la inflación mensual y Castillo advirtió sobre el riesgo de que el proceso de desaceleración vuelva a revertirse. Ambos señalaron distintos factores que podrían condicionar la evolución de los precios durante los próximos meses.

Inflación, desinflación y las proyecciones oficiales

Lionel Fernández cuestionó las proyecciones oficiales que anticipaban una inflación mensual cercana a cero. “Milei toma lo positivo porque dijo que él había dicho cero coma a partir de agosto”, sostuvo. Y agregó: “Estamos en un sendero de desinflación, eso es verdad”, aunque advirtió sobre las dificultades para sostener ese ritmo.

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El economista también comparó el proceso argentino con experiencias de otros países: “Cualquier país que entra en esta etapa, ya sea Chile, Uruguay, Israel, tarda este tiempo”.

En ese contexto, consideró que anticipar una inflación de 0,9% resultaba demasiado ambicioso: “Me parece un poco osado por parte de Milei decir que empezaba con cero coma en agosto”.

Fernández vinculó además el escenario con la evolución del petróleo y planteó el interrogante sobre la posibilidad de alcanzar una inflación mensual tan baja frente a un shock externo. “¿Cómo hacemos para que la inflación sea cero coma en agosto?”, planteó, y calificó esa expectativa como “una locura”.

El petróleo y el riesgo de una nueva aceleración

José Castillo puso el foco en un patrón que, según explicó, ya se observó durante la actual gestión: períodos de desaceleración que luego fueron seguidos por una recuperación de los precios. “Siempre que la inflación minorista empieza a bajar y varias veces lo vimos a lo largo del gobierno, aparece el pronóstico: ‘Bueno, esto es el sendero descendente definitivo’”, señaló Castillo.

Sin embargo, advirtió: “En todos los casos eso pasó hace un pequeño ciclo de algunos meses y se dio vuelta para arriba”.

Para Castillo, el índice mayorista constituye una señal relevante para anticipar tendencias, aunque no necesariamente implique un traslado inmediato al consumidor. “La mayorista muchas veces prefigura a futuro”, explicó. Y, sobre el dato conocido, fue contundente: “El gobierno va a tener problemas y esos problemas van a rebotar sobre la minorista”.

El economista anticipó además una aceleración de la inflación durante septiembre: “La inflación del mes de septiembre va a ser igual o, muchos decimos, superior a la anterior”, principalmente por los alimentos.

Finalmente, señaló al petróleo como uno de los factores que podrían modificar el escenario: “Lo que nos está prefigurando la mayorista es el otro tema que todavía no llegó acá a la Argentina, que es precio del petróleo”.

Y concluyó: “No estaría tan claro que hay un sendero descendente en el último cuatrimestre del año”.