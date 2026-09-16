“El Tesoro no quiso validar la tasa de casi el 10%”: en RDEco analizaron los límites del financiamiento

La estrategia para afrontar los vencimientos de deuda en 2027 quedó bajo análisis, especialmente frente a la posibilidad de que el Gobierno vuelva a buscar financiamiento internacional. Lionel Fernández explicó que una reciente licitación mostró límites en las condiciones financieras: “El Tesoro no quiso validar la tasa de casi el 10%” y aclaró que “no quería pagar ese sobreprecio”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Carolina Mannucci, Santiago Llull, José Castillo y Lionel Fernández analizaron las dificultades para acceder al financiamiento internacional, el impacto del escenario electoral y las condiciones que enfrenta el Tesoro de cara a los próximos vencimientos.

El mercado internacional y el factor electoral

Fernández consideró que existió una oportunidad para regresar antes a los mercados internacionales: “Para mí ya se perdió la oportunidad”. Como referencia, mencionó el caso de Ecuador y sostuvo: “Me parece que al ocho por ciento se podía salir”.

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En esa línea, propuso una estrategia gradual: “No salís con cuarenta y cinco millones de dólares, salís con quince, diez, ocho y a ver si me sobra oferta”. Para el economista, el objetivo debería ser “salir a buscar en Nueva York” y “testear” la demanda.

Santiago Llull cuestionó también el manejo de las oportunidades financieras y puso el foco en el momento elegido para tomar decisiones: “Es un problema de timing y mala praxis”, mientras Mannucci coincidió en señalar “problemas de timing importantes”.

Castillo, finalmente, dejó el escenario abierto a la evolución política: “Dependerá de noviembre”, en referencia a las elecciones y su posible impacto sobre las condiciones financieras. Además, recordó que el contexto estadounidense también puede modificar el panorama: “No tenemos solo las de Argentina”.