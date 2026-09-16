La suba de tasas de la Reserva Federal obliga a recalibrar la estrategia de financiamiento del Gobierno de Milei

Como esperaba el mercado, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) decidió aumentar sus tasas de interés de referencia, lo cual tiene un impacto directo para la estrategia de financiamiento del gobierno argentino y el riesgo país.

La Fed incrementó las tasas un cuarto de punto, hasta situarse en un rango de entre el 3,75% y el 4%. Se trata de la primera suba desde mediados de 2023. La Reserva Federal estima que probablemente será necesaria otra subida de sus tipos de interés de aquí a finales de año para combatir la inflación.

Dando por hecha esta decisión, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos había trepado por encima del 5%.

El optimismo del Presupuesto 2027 choca con la incertidumbre de las elecciones y el escenario global

La decisión de la Fed impacta directamente en el menú de opciones que tenía el gobierno para obtener financiamiento con el objetivo de cumplir con sus obligaciones, de cara a las cruciales elecciones de 2027, que definirán la continuidad o no de Javier Milei en la presidencia.

Diego Piccardo, Economista Jefe en la Fundación Libertad y Progreso, comentó a PERFIL que "la suba de la tasa de interés en Estados Unidos es una mala noticia para la Argentina. No se trata de un desvío del programa financiero ya que el esquema planteado por el Gobierno fue diseñado sin depender del mercado internacional de capitales. Ese acceso se mantenía como una opcionalidad, y esa opción hoy está prácticamente anulada".

"En el mejor de los escenarios, el Gobierno podía colocar deuda en el exterior y sustituir con esos fondos las compras de dólares al BCRA estipuladas en US$ 4.900 millones, para mantener las reservas con un alto poder de fuego de cara a las elecciones", añadió.

Según Piccardo, una suba de la tasa libre de riesgo empuja hacia arriba toda la curva de rendimientos emergentes, entre ellos los bonos argentinos (que parten de spreads elevados). "Esto dificulta la colocación de Bonares a tasas razonables. En las últimas dos licitaciones el Gobierno no licitó el AO29 precisamente porque no quería convalidar una tasa del 10%. Con una tasa externa más alta, ese umbral se vuelve cada vez más difícil de esquivar. En 2026 restan colocar alrededor de US$ 900 millones y en 2027 se estipuló una colocación de US$ 5.000 de Bonares".

El economista de Libertad y Progreso añadió que el impacto también alcanza a las empresas que venían colocando deuda en el exterior, ya que "enfrentan ahora un encarecimiento del fondeo y una ventana de emisión más estrecha, con consecuencias directas sobre la inversión".

El nuevo escenario planteado por la decisión de la Fed también impacta en el riesgo país, que este miércoles se ubicó en 503 puntos. Según Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras: "La deuda de emergentes ha sufrido el mayor costo de endeudamiento global y de eso no estuvo exenta la deuda soberana local. Tener aún un alto spread con respecto a la deuda considerada de Grado de Inversión aleja al país del regreso a los mercados de deuda con un riesgo país que ronda los 500 puntos forzando al país a realizar un esfuerzo aún mayor".

Leo Anzalone, director del CEPEC, señaló que la suba de tasas de la Fed generará una presión alcista rsobre el iesgo país argentino: "Al caer la cotización de nuestros bonos, sube su rendimiento implícito y se amplía el spread con los Treasuries, encareciendo el costo del crédito".

"Para la estrategia del Gobierno, esto endurece el contexto internacional y posterga la reapertura del mercado de deuda externo. Obliga a concentrar el financiamiento en el mercado local en pesos, sostener el ancla fiscal para no depender de crédito neto y recostarse en organismos multilaterales", indicó el economista.

En el mismo sentido opinó el economista Federico Machado, de Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, "con el dato de hoy podemos empezar a descartar, o descartar con una alta probabilidad, el escenario donde el gobierno obtiene financiamiento de los mercados internacionales".

Machado añadió que en la presentación del programa financiero, el equipo económico ya había adelantado que no saldría a los mercados internacionales, salvo que se presentara la oportunidad. "Con el proceso venimos viendo, por un lado suba al riesgo país de Argentina en particular y, por otro lado, la suba tasa de la Fed que además genera un risk off de países emergentes en general, por eso me parece que esa oportunidad no se va a presentar efectivamente".

En el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado al Congreso, el Gobierno prevé que el financiamiento en pesos provendría de Bonceres, Boncaps, Lecaps y Bonares, por un total de $19,1 billones, equivalentes a unos US$ 12.600 millones, aproximadamente.

"Por el lado del financiamiento en dólares, el Presupuesto contempla unos US$ 6.270 millones (al oficial de ayer) provenientes de organismos multilaterales (FMI, BID y BIRF), sin asumir un regreso al mercado voluntario internacional", señala el análisis de la consultora PPI.

Por qué la Fed subió las tasas de interés

En un comunicado, la Fed justificó la suba de tasas para alcanzar el objetivo de que la inflación estadounidense caiga a la meta del 2%. La subida de precios se ubicó en el 3,7% interanual en julio, según el índice PCE, preferido por la Fed, claramente por encima de su objetivo.

La autoridad monetaria estima que probablemente será necesaria nueva nueva subida de tasas antes de que termine el año.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, consideró que la inflación de Estados Unidos es "demasiado alta, desde hace demasiado tiempo".

"Los riesgos de inflación van en aumento", afirmó Warsh, "mientras que los relacionados con el mercado laboral están equilibrados", lo que permite a la Fed concentrarse, por ahora, en incidir sobre el alza de los precios.

Para la Casa Blanca no fue una buena noticia. El portavoz Kush Desai señaló a Fox News, que "la decisión de hoy, bastante desafortunada, de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés no estaba respaldada, desde el punto de vista del gobierno, por un argumento económico particularmente convincente", declaró