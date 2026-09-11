El dato inflacionario de agosto aumentó la presión sobre Warsh para que la Fed eleve las tasas

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, enfrenta una intensa presión para aumentar las tasas de interés en la reunión de política monetaria de la próxima semana, después de que un esperado informe de inflación mostrara que los precios al consumidor en Estados Unidos volvieron a avanzar el mes pasado.

La inflación en Estados Unidos se mantuvo en 3,4% pero la confianza del consumidor cayó cerca de mínimos históricos

La inflación subyacente aumentó más de lo esperado en agosto: el índice de precios al consumidor subyacente, que excluye los costos de alimentos y energía, avanzó 0,3% frente al mes anterior, según datos publicados el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales. El informe refuerza el argumento, ya respaldado por varios responsables de la política monetaria, de que la Fed debe actuar para contener las presiones sobre los precios después de más de cinco años de inflación elevada.

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“Para la Fed, llegó la hora de actuar o callar”, escribió Omair Sharif, presidente y fundador de Inflation Insights LLC, en una nota a clientes.

Tras conocerse las nuevas cifras, los inversionistas dejaron claras sus expectativas. La probabilidad de un aumento de tasas en la reunión de la Fed del 15 y 16 de septiembre, según los futuros de fondos federales, saltó a más de 85%, desde cerca de 70% el jueves. También esperaban un segundo aumento de tasas para diciembre.

Antes del informe de inflación, las expectativas de un aumento de tasas de la Fed no eran tan elevadas entre los economistas que siguen al banco central. Pero después de la publicación, varios —incluidos los de TD Bank y JPMorgan Chase & Co.— cambiaron sus previsiones para anticipar un incremento.

“Esta cifra simplemente consolida ese desplazamiento del centro de gravedad hacia un aumento de tasas”, dijo Diane Swonk, economista jefe de KPMG. “Ahora la pregunta no es si aumentarán las tasas, sino cuánto necesitan hacerlo para contener esta inflación”.

Gran parte del aumento de la inflación subyacente en agosto estuvo impulsado por un incremento récord de los servicios de telefonía móvil, según datos recopilados por Bloomberg. Aunque esto podría considerarse un impacto puntual sobre la inflación, varios analistas dijeron que la Fed no podía permitirse seguir manteniendo las tasas sin cambios bajo la promesa de futuras mejoras.

Es probable que los inversionistas también estén teniendo en cuenta las propias palabras de Warsh en un discurso del 28 de agosto en Jackson Hole, Wyoming. Allí dijo que la inflación subyacente no había mejorado de manera significativa y agregó que los banqueros centrales tendrían “trabajo por hacer” si no recibían nuevas señales de que la inflación estaba encaminada hacia el objetivo de 2% del banco central.

“No puedes dar un discurso como el que diste en Jackson Hole y luego no respaldar un aumento de tasas en la próxima reunión”, dijo Sharif.

Crece el respaldo

El apoyo a un aumento de tasas había ido creciendo dentro del banco central incluso cuando los funcionarios mantuvieron sin cambios la tasa de referencia durante cinco reuniones este año. Tres miembros de la Fed discreparon en julio y respaldaron un incremento de un cuarto de punto porcentual en esa reunión, y otros dos que no tenían derecho a voto dijeron que también habrían apoyado un aumento.

Otro grupo de miembros de la Fed dijo que esperaba que la inflación subyacente se moderara en los próximos meses, aunque algunos reconocieron que necesitarían ver más evidencia de ello para respaldar que las tasas siguieran sin cambios.

Una decisión de elevar los costos de endeudamiento la próxima semana podría dar credibilidad al discurso antiinflacionario de Warsh y ayudar a reparar el daño provocado por su conferencia de prensa del 29 de julio, cuando no logró explicar —al menos a satisfacción de los inversionistas— por qué la Fed mantuvo las tasas sin cambios ese día.

“Un aumento de tasas de la Fed la próxima semana ahora parece encaminado”, escribieron el viernes en una nota a clientes economistas de Evercore ISI encabezados por Krishna Guha. “Creemos que el presidente Warsh considerará que los datos no son lo suficientemente buenos como para ignorar la presión adicional del petróleo y conservar una credibilidad afectada por su deficiente conferencia de prensa de julio, y probablemente podrá reunir una mayoría razonable de votantes”.

Pero un aumento de tasas también podría provocar la ira del presidente Donald Trump, quien nombró a Warsh y no ha dejado de pedir tasas de interés más bajas. La semana pasada amenazó con cortar el comercio con ciertos países si la Fed no reducía las tasas.

“Supongo que si la Fed hace un movimiento importante, el presidente tendrá algo que decir al respecto”, dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, el viernes durante una entrevista con Michael McKee en Bloomberg TV.

Si Trump termina enfrentándose a Warsh, a quien la semana pasada siguió describiendo como el “gran nuevo líder” de la Fed, podría acabar teniendo más de un aumento de tasas que criticar.

Algunos miembros de la Fed han argumentado que el nivel actual de las tasas no está restringiendo la demanda tanto como se pensaba previamente. Y aunque los salarios no parecen estar aumentando la inflación, la tasa de desempleo es baja y se considera ampliamente estable.

Todo esto podría reforzar el argumento para que la Fed revierta los 75 puntos básicos de recortes de tasas que realizó el año pasado, cuando existía una mayor preocupación por una posible desaceleración del mercado laboral.

En una encuesta de Bloomberg entre suscriptores realizada del 8 al 10 de septiembre, la mayoría de los participantes dijo que, si la Fed aumenta las tasas la próxima semana, probablemente se tratará de un ajuste de uno o dos incrementos. Sin embargo, algunos economistas dijeron el viernes que ahora esperan más.

“La Fed necesita revertir los tres recortes de tasas que implementó a fines de 2025 y desacelerar una economía que probablemente crecerá muy por encima de su tendencia en el trimestre actual”, escribió Joseph Brusuelas, economista jefe de RSM US LLP, en una nota a clientes.