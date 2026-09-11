RDC: incertidumbre por el impacto económico por las deportaciones de salvadoreños en Estados Unidos

En otro segmento de Ronda de Corresponsales (RDC), por la pantalla de +Perfil, se analizó que la situación de más de 200.000 salvadoreños en Estados Unidos atraviesa un momento de incertidumbre tras el endurecimiento de las políticas migratorias. Muchos quedaron en un limbo legal y enfrentan la posibilidad de perder su residencia, su empleo o incluso ser deportados.

El periodista, Norman Powell, explicó el escenario: “Están en la mira porque han quedado en un limbo legal, en realidad están en una situación ilegal porque no tienen visa para trabajar ni para residir en Estados Unidos y no tienen la protección que tenían hasta el día de ayer o de anteayer”.

Crecen los despidos de salvadoreños en Estados Unidos

La incertidumbre también afecta a los empleadores. Según Powell, “han empezado a despedirlos a todos”, especialmente en el área de Washington y sus alrededores. Entre los trabajadores afectados se encuentran personas que realizan tareas esenciales en instituciones públicas y privadas.

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“Muchos de ellos son los que atienden el Pentágono, los que limpian los grandes hospitales, los que trabajan en cuestiones técnicas que no se pueden entrenar de un día para otro”, señaló Powell en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El impacto ya alcanza a la capital estadounidense: “Entonces, la ciudad misma de Washington y los alrededores, están siendo afectados por esta medida”.

La magnitud del problema es considerable. En este sentido, Powell precisó: “Ahora estaba viendo la cifra, están hablando ahora de 232 mil personas”. Además, recordó que Estados Unidos recibió originalmente a personas provenientes de países afectados por conflictos: “Estados Unidos ha atendido de esa forma a gente de 14 países con un total de un millón trescientas mil personas beneficiadas originalmente”.

Deportación o cárcel: el posible destino de los salvadoreños que no tengan papeles

Sin embargo, el panorama actual es mucho más restrictivo. “Pero en este momento todo está trabado, y si no tienen los papeles en regla, van a sufrir o la deportación, o van a enfrentar en muchos casos ir a las cárceles que se han creado últimamente para tener a los inmigrantes ilegales”, expresó.

Powell también destacó que una eventual deportación masiva tendría consecuencias económicas, particularmente en Washington: “Algunos analistas están diciendo que muy probablemente en las próximas horas o días haya alguna novedad, alguna decisión”.

El motivo, según el periodista, es la dependencia que tienen determinadas actividades de esta fuerza laboral: “En el caso de los salvadoreños tiene un impacto grande en la ciudad de Washington y alrededores, donde hay tantas organizaciones y ministerios y entidades que tienen que ver con el gobierno y que no pueden funcionar si no tienen ese tipo de ayuda que es elemental”.