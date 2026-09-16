RDEco: el Merval cayó 2,2% en dólares y crecen las dudas sobre el atractivo de las acciones argentinas

El dólar oficial cerró en $1.535, con una suba de 0,30%, mientras el dólar MEP llegó a $1.537 y el contado con liquidación a $1.601,90. El dólar tarjeta se ubicó en $1.995, en una jornada marcada también por la caída del mercado accionario y la evolución de los principales activos financieros.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Santiago Llull analizó el comportamiento del dólar, las acciones argentinas y los mercados internacionales. El economista también repasó la evolución del Merval, los precios del petróleo y el oro, y las expectativas vinculadas al escenario internacional.

El Merval cayó y crece la atención sobre las inversiones

Llull detalló el comportamiento de los activos financieros: “Compras por 9 millones de dólares, simplemente, 28 acumuladas”.

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El mercado accionario también mostró una jornada negativa. El Merval cayó 1,7% en pesos y 2,2% medido en dólares. Llull destacó que el índice acumuló retrocesos tanto en el mes como en el año: “0,8 baja el mercado en pesos, y escuchen este dato, 5,8 medido en dólares”.

El dato llevó al analista a plantear una pregunta sobre el atractivo de las acciones argentinas frente a alternativas de renta fija: “¿Por qué vendría un inversor a perder 6% en dólares si tiene la seguridad de una renta segura del 5,4,5%?”.

Petróleo, oro y el escenario internacional

En los mercados internacionales, el petróleo también mostró movimientos. “WTI 105,72, ayer teníamos un WTI 108, tampoco hay una gran variación, un BRENT de 97,48”, señaló Llull. El oro, en tanto, se ubicó en 4.251.

La evolución de los mercados se produjo mientras los inversores incorporan el impacto de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. El escenario internacional se suma al debate económico argentino y a las discusiones sobre el Presupuesto 2027.

Llull también siguió la evolución de los mercados regionales y señaló que todavía quedan elecciones relevantes en Brasil: “Estamos esperando, cada vez quedan menos elecciones en Brasil que pueden cambiar el panorama”.

El comportamiento de los activos argentinos queda condicionado por múltiples factores: las tasas internacionales, el precio de las materias primas, el dólar y las perspectivas económicas locales. En ese contexto, la evolución del Merval medida en dólares constituye una de las señales que siguen los inversores para evaluar el atractivo relativo de los activos argentinos.