En RDEco analizaron la brecha entre los sectores exportadores y el mercado interno de la economía argentina

El futuro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su continuidad ante un eventual cambio de gobierno aparecen entre los principales interrogantes de cara a 2027. A esto se suman las tensiones entre el Gobierno nacional y las provincias, las metas de exportación y las diferencias entre los sectores que impulsan la generación de dólares y aquellos vinculados al mercado interno.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Carolina Mannucci, Santiago Llull, Lionel Fernández y José Castillo analizaron las perspectivas económicas planteadas en el Presupuesto 2027. El debate estuvo atravesado por el escenario electoral, el financiamiento de las provincias, la evolución de las exportaciones y el alcance que podrían tener las inversiones bajo el RIGI.

Provincias, exportaciones y el futuro del RIGI

Carolina Mannucci advirtió que las decisiones nacionales también generan tensiones con las provincias. “Hay gobernadores en el sur que en algunos temas están empezando a quererse despegar un poco de lo nacional”.

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La economista señaló además que las provincias enfrentan restricciones financieras: “Hay muchas provincias que están recibiendo mucho menos de lo que deberían recibir”. Y sostuvo que necesitan recursos para sostener sus estructuras: “Las provincias necesitan ingresos para la gente, para sus jubilaciones, para lo que son todos salarios públicos”. En un año electoral, advirtió, “puede haber también una gran disputa ahí”.

Santiago Llull puso el foco en las metas de exportación y en la incertidumbre sobre los precios internacionales. “Cuando se habla de presupuesto y cuando nos escucha la gente, dice, es prácticamente un anhelo, una perspectiva”, afirmó.

Sobre la meta de US$130.000 millones, planteó que habrá que observar cuánto aportan sectores como “la industria del conocimiento, la tecnología, y todos los rubros”.

Una economía dividida y con señales diferentes

Fernández describió una fuerte diferencia entre los sectores vinculados a las exportaciones y las actividades orientadas al mercado interno. “Hay una descorrelación muy importante”, sostuvo, y explicó que la economía muestra “una divergencia de sectores de forma de K”.

Según el economista, “la letra K tiene los sectores que van bien, que es la minería, el campo, obviamente el petróleo, el gas, que son los que generan los dólares y esta exportación”. En cambio, señaló: “Todo lo que es el comercio, todo lo que es la industria, la construcción... eso está realmente muy mal”.

Fernández vinculó esta situación con el empleo y la actividad: “Eso es lo que genera empleo en Argentina y eso es lo que, de alguna forma, por ahí llena los bolsillos y genera actividad económica”.

Respecto del RIGI, coincidió parcialmente con el argumento oficial sobre la dificultad para calcular su costo fiscal: “Era imposible prever lo que se pierda fiscalmente porque hay muchos proyectos presentados”. Sin embargo, remarcó: “Los dólares que vinieron, vinieron poco y nada” y agregó que no espera grandes desembolsos del régimen durante el año electoral.

José Castillo, por su parte, consideró que el Presupuesto constituye también una herramienta financiera: “El Gobierno lo que busca es una herramienta... para después tener aire para jugar con lo fiscal que le sobre”. Además, destacó que busca habilitar “34 mil millones de dólares de posibilidad de endeudamiento” y resumió el objetivo como “tener la bandera verde” para enfrentar los vencimientos futuros.