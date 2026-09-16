En Ronda de Economistas analizaron qué puede pasar con las tarifas si continúa la caída de la recaudación

El Presupuesto 2027 y la evolución de la recaudación serán determinantes para definir el ritmo de actualización de las tarifas durante el próximo año. Carolina Manucci advirtió que el esquema oficial contempla la continuidad de los aumentos, mientras Lionel Fernández analizó cómo el escenario electoral podría modificar las decisiones sobre tarifas y el mercado cambiario.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los especialistas analizaron las perspectivas para las tarifas, la recaudación y el dólar. Manucci puso el foco en la necesidad de sostener el ajuste ante la caída de los ingresos fiscales, mientras Fernández repasó las señales que surgen de las operaciones financieras y las expectativas del mercado.

Tarifas, recaudación y el escenario electoral

Carolina Manucci consideró que el esquema oficial apunta a mantener los aumentos durante el próximo año. “Como está armado el presupuesto, implica que realmente van a seguir con el ajuste, con los aumentos mensuales en transporte, en los servicios, en las tarifas”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La economista advirtió además que la caída de los ingresos fiscales puede profundizar esa estrategia: “Está cayendo la recaudación. En términos reales, viene cayendo bastante fuertemente”. Frente a ese escenario, sostuvo: “Lo que les queda es seguir ajustando con el pragmatismo que ellos tienen”.

Manucci también puso en duda que el Gobierno priorice una flexibilización para los consumidores: “Yo no sé cómo puede llegar a manejar el año que viene con el tema de decir, bueno, damos un poco de holgura al bolsillo de la gente. Yo no los veo tan así”. Y concluyó: “Yo creo que ellos van a ir con su visión y reforzarán sus ideas”.

Fernández recordó que durante 2025 el Gobierno había modificado su estrategia ante el escenario electoral: “En el 2025 lo hicieron, bueno, una especie también de plan platita”. Según el economista, cuando llega el período electoral “uno piensa en el bolsillo y bueno, ahí se atrasan las tarifas”.

Dólar y señales del mercado

El comportamiento de las empresas reguladas también aparece como una señal de las expectativas sobre futuras actualizaciones tarifarias. Fernández sostuvo que “el mercado se adelanta” y explicó: “Si el mercado piensa que va a haber subida de tarifas, estas compañías ganan más plata”.

En relación con el dólar, el economista planteó una lectura basada en las operaciones financieras: “Yo veo precios. Dólar Oficial, Dólar Linked”. También cuestionó la percepción de que el tipo de cambio está barato: “¿Y por qué dicen que dólar está barato? Si está barato, lleva”.

Fernández describió además un cambio reciente en la demanda: “Nosotros vemos las estaciones, qué es lo que ofrece el Gobierno, y queda desierta toda la curva de Dólar Linked”, aunque luego remarcó que “hoy Dólar Linked están llevando”.