En RDI se presentó un informe sobre el aumento de las tarifas durante la era Milei: “Las tarifas han superado el 700%”

Las tarifas de los servicios públicos registraron un incremento muy superior al de la inflación durante los últimos años, mientras distintas empresas acumularon importantes activos financieros. Durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista, Leandro Bravo, presentó un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que analiza la evolución de los precios, las ganancias empresariales y el destino de los recursos obtenidos a partir de los aumentos tarifarios.

Según explicó Leandro Bravo, el período analizado muestra una diferencia significativa entre la evolución general de los precios y el costo de los servicios. “En este caso, lo que nosotros detectamos a través del informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, es que la inflación desde mediados del 2023 hasta agosto del 2026 ha alcanzado un 334%, y las tarifas han superado el 700%”, aseveró.

Para explicar la magnitud de la diferencia, recurrió a un ejemplo concreto: “Si te pones a pensar en lo que pagas el objeto que pagabas $20.000 en 2023, hoy te va a salir 86.000. Sí. Pero el servicio que pagabas $20.000, hoy vale más, casi $200.000”.

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Bravo también vinculó los aumentos tarifarios con las dificultades que enfrentan los usuarios cuando no pueden afrontar las facturas. “Incluso, servicios que hoy en día, a través de los decretos y las medidas, antes no estaban autorizados a cortártelos como la electricidad o el gas. Hoy si te atrasás el corte es inminente y hay gente que deriva todo en un ciclo que después hablamos de los endeudados, después hablamos de las deudas de tarjeta de crédito, de las moras, de los intereses, entonces hay como una especie de relación en cuanto a todo lo que viene sucediendo en estos últimos años”, planteó.

Aumento de tarifas sin una inversión equivalente

El informe también plantea interrogantes sobre el destino de los recursos obtenidos por las empresas a partir del incremento tarifario. En cuanto a si las compañías habían realizado fuertes inversiones para mejorar los servicios, Bravo fue contundente: “Justamente la plata no va a parar a inversiones de lugar, salvo las que tienen la obligación de serlo”.

Según explicó, algunas empresas sí estuvieron sujetas a determinadas obligaciones de inversión. “En las últimas, las empresas que sí tuvieron una variable de indicación de decir, bueno, tenés que invertir, son Telefónica, Telecom y Transener, que es la transportista de electricidad”, resaltó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Aún así, sostuvo que el resto no tuvo el mismo nivel de exigencia: “Sin embargo, el resto de las empresas no, no tiene esa necesidad o esa obligación de reinvertir el capital”.