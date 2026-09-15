En RDC analizaron las millonarias donaciones que recibió el partido de Nigel Farage y la reforma que impulsa el Gobierno británico

La política británica quedó envuelta en una nueva polémica por las donaciones millonarias recibidas por Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage. Dos criptomillonarios aportaron en conjunto 72 millones de libras para financiar las actividades de la fuerza, una cifra que generó cuestionamientos y llevó al Gobierno a impulsar cambios en las reglas de financiamiento político.

El corresponsal de Reino Unido, Enrique Zattara, analizó el tema en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil y explicó que el debate está centrado especialmente en las donaciones realizadas por personas que viven fuera del país. Según detalló, el Gobierno laborista busca modificar una ley que ya se encuentra en tratamiento en la Cámara de los Lores.

Reform UK recibió 72 millones de libras de dos criptomillonarios

La controversia comenzó luego de que se conociera que dos empresarios vinculados al mundo de las criptomonedas realizaron donaciones por 36 millones de libras cada uno a Reform UK. El dinero puede ser utilizado por el partido para financiar sus distintas actividades.

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Zattara señaló que existen cuestionamientos sobre los antecedentes y la situación de ambos empresarios. Según el corresponsal, uno de ellos fue juzgado en Estados Unidos por cuestiones relacionadas con fraudes fiscales, mientras que el otro abandonó Reino Unido y se instaló en Hong Kong.

El Gobierno busca modificar las reglas sobre las donaciones

El sistema británico permite actualmente un margen amplio para las contribuciones privadas a las fuerzas políticas. Sin embargo, la situación de los dos criptomillonarios reabrió la discusión sobre los requisitos que deben cumplir quienes realizan aportes desde el exterior.

En ese marco, el Gobierno del Partido Laborista presentó enmiendas a una legislación que se encuentra en tratamiento en la Cámara de los Lores. La iniciativa busca establecer nuevas condiciones para las donaciones de personas consideradas expatriadas.

El debate incluye cuestiones vinculadas con el tiempo de residencia necesario para poder realizar aportes a las fuerzas políticas y con las condiciones que deben cumplir quienes viven fuera del Reino Unido. Para Zattara, se trata de un entramado normativo complejo que explica parte de la actual controversia.

La Cámara de los Lores y su particular funcionamiento

Durante el análisis, Zattara explicó que el sistema político británico presenta diferencias sustanciales respecto del modelo argentino. El Parlamento británico está integrado por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, aunque ambas cumplen funciones diferentes.

La Cámara de los Comunes es elegida mediante voto directo y tiene un papel central en la aprobación de las leyes. La Cámara de los Lores, en cambio, funciona como una instancia de revisión que puede proponer modificaciones y demorar la aplicación de determinadas normas.

Según detalló el corresponsal, la Cámara de los Lores conserva además una estructura particular, con integrantes vinculados históricamente a la nobleza y otros designados como pares. También cuenta con representantes de la Iglesia Anglicana, entre ellos 25 obispos.

La reforma podría afectar las donaciones de Reform UK

El Gobierno sostiene que las modificaciones propuestas podrían impedir que los 72 millones de libras recibidos por Reform UK se hagan efectivos. Según explicó Zattara, la normativa tendría efectos retroactivos y dejaría fuera aquellas donaciones que no cumplieran con las condiciones establecidas en el período correspondiente.

Farage, por su parte, sostiene que los aportes son legales de acuerdo con las reglas vigentes. La discusión quedó así atravesada por la diferencia entre la legalidad actual de las donaciones y las nuevas restricciones que impulsa el Gobierno.

Reform UK ya comenzó a utilizar parte del dinero

Mientras continúa el debate legislativo, los medios británicos comenzaron a detallar algunos de los gastos realizados por Reform UK. Según relató Zattara a partir de la información publicada por The Times, el partido amplió su comisión política de diez a veinte integrantes.

La fuerza también habría incorporado 400 agentes de militancia profesional y trabaja en el desarrollo de su propio canal de YouTube. Estas decisiones incrementaron la atención sobre el destino de los fondos obtenidos mediante las donaciones millonarias.

La disputa por los aportes sindicales también llegó al debate

La discusión generó respuestas desde otros sectores políticos. El Partido Conservador planteó que, si se busca controlar el financiamiento de los millonarios, también deberían revisarse los fondos que los sindicatos aportan al Partido Laborista.

Desde el oficialismo rechazaron esa comparación. Una ministra vinculada con las relaciones con los sindicatos cuestionó que se equiparen los aportes sindicales con los 72 millones de libras provenientes de dos criptomillonarios.

El temor a una "americanización" de la política británica

La disputa también adquirió una dimensión más amplia sobre el modelo de financiamiento político. Según relató Zattara, desde el movimiento sindical se cuestionó que las grandes fortunas puedan adquirir una influencia creciente sobre las fuerzas políticas.

El secretario general sindical citado durante el segmento sostuvo que las donaciones a Reform UK representan un intento de avanzar hacia una "americanización de nuestra política", con un gasto electoral elevado financiado por grandes sumas provenientes de criptomonedas y capital corporativo.