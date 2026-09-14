RDC: Nigel Farage quedó bajo presión por donaciones millonarias de empresarios vinculados a las criptomonedas

El líder de la ultraderecha británica, Nigel Farage, quedó nuevamente bajo presión por el financiamiento de su partido, Reform UK. La polémica gira en torno a las millonarias donaciones realizadas por dos empresarios vinculados al mundo de las criptomonedas y a las dudas sobre si los aportes cumplen con la legislación del Reino Unido.

Durante la Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Reino Unido, Marcelo Justo, repasó el escándalo y explicó cómo las donaciones pueden afectar la imagen política de Farage. Además, señaló que existen investigaciones en curso y que el caso se desarrolla en paralelo con un proyecto de ley que busca establecer límites al financiamiento de los partidos.

Las millonarias donaciones que complican a Reform UK

Según reconstruyó Justo, la controversia comenzó a tomar fuerza en mayo, cuando Farage aparecía como una figura con posibilidades de convertirse en el próximo primer ministro británico. En ese contexto empezaron a conocerse aportes de empresarios vinculados al universo de las criptomonedas.

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Uno de los casos involucró a Christopher Hawthorne, quien habría realizado una primera contribución de 5 millones de libras y posteriormente donado 36 millones de libras a Reform UK, una cifra superior a los 40 millones de dólares según la equivalencia mencionada en el programa.

La finalidad de aquel primer aporte tampoco quedó completamente clara. Justo recordó que Farage había señalado inicialmente que los 5 millones de libras estaban destinados a su seguridad, aunque posteriormente se desdijo.

A ese caso se sumó el de Ben Dowell, un empresario que residía en Hong Kong y que, de acuerdo con el relato presentado en el programa, se habría trasladado al Reino Unido. También habría realizado una donación de 36 millones de libras.

Las dudas sobre los dos criptomillonarios

El perfil de ambos empresarios incrementó la controversia alrededor de los aportes. Justo señaló que Dowell había sido condenado en Estados Unidos por cuestiones relacionadas con la información correspondiente a sus operaciones, mientras que Hawthorne se encuentra bajo sospecha por sus actividades.

El corresponsal definió a ambos como "dos personajes más bien sinuosos y un poco turbios" y vinculó esa situación con la histórica opacidad que, a su entender, caracteriza al mundo de las criptomonedas.

Sin embargo, el punto central de la controversia no es solamente el origen de las fortunas, sino la posibilidad de que las donaciones hayan incumplido las normas británicas sobre financiamiento político.

La disputa por el origen y la residencia de los fondos

El Reino Unido discute actualmente un proyecto de ley que busca establecer un límite para las donaciones que pueden recibir los partidos políticos. La legislación también prohíbe recibir determinados aportes provenientes del exterior.

Por eso, una de las principales cuestiones que deberán determinar las investigaciones es si los dos empresarios ya habían regresado al Reino Unido cuando realizaron las donaciones. La residencia de los donantes podría resultar determinante para establecer si los aportes se ajustaron a las normas vigentes.

Justo explicó que el proyecto contempla un efecto retrospectivo, por lo que el debate también pasa por determinar cuándo fueron efectuadas las donaciones y bajo qué condiciones se realizaron.

El caso abrió así una discusión sobre los límites de las normas tradicionales de financiamiento político frente a fortunas construidas en un ecosistema financiero y tecnológico que permite transferir grandes cantidades de dinero de nuevas maneras.

El escándalo golpea la imagen de Nigel Farage

Más allá de la discusión legal, el impacto político sobre Reform UK es uno de los principales elementos del caso. El partido se había presentado como una alternativa al establishment y a las estructuras tradicionales de la política británica.

Sin embargo, la aparición de empresarios multimillonarios vinculados al financiamiento de la fuerza genera, según Justo, una contradicción con esa imagen. "Se ven totalmente absorbidos por este escándalo", sostuvo al referirse a Farage y al espacio que conduce.

El corresponsal también señaló que existen varias investigaciones en curso, incluidas investigaciones policiales que alcanzan a dirigentes vinculados con el caso. El resultado de esas pesquisas será determinante para establecer eventuales responsabilidades.

La consecuencia política ya comienza a ser visible. La imagen de Farage, que meses atrás parecía estar en condiciones de disputar la llegada al poder, atraviesa ahora un proceso de desgaste.

En ese sentido, Justo resumió el cambio de escenario al señalar que el dirigente pasó de ser presentado como "prácticamente el próximo primer ministro del Reino Unido" a estar "simplemente luchando por su supervivencia política".

Criptomonedas y una legislación pensada para otro escenario

Durante el intercambio también surgió una discusión sobre las dificultades que plantea el sistema financiero digital para las normas tradicionales. Jorge Elías cuestionó que todavía existan límites y mecanismos de control diseñados para un contexto muy diferente al actual.

La particularidad del caso es que, según aclaró Justo, las donaciones cuestionadas no fueron realizadas directamente en criptomonedas. Se trató de aportes provenientes de fortunas personales cuya riqueza se habría originado en ese sector