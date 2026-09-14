RDC: Trump rechazó una mayor intervención del Gobierno en la inteligencia artificial para no perder ventaja frente a China

El presidente Donald Trump volvió a pronunciarse sobre la inteligencia artificial y dejó en claro que, por ahora, no considera necesaria una mayor intervención del Gobierno. El mandatario está especialmente preocupado por conservar la ventaja tecnológica estadounidense frente a China.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Norman Powell explicó que Trump prioriza mantener el liderazgo de Estados Unidos en el desarrollo de la inteligencia artificial, aunque reconoce que es necesario establecer algún mecanismo de seguridad. “Estamos llegando a un nivel de una trascendencia tremenda para todo el mundo”, señaló Powell al dimensionar el impacto que está adquiriendo la tecnología.

La postura de Trump sobre la inteligencia artificial

El periodista explicó que Trump “le quita importancia a que el gobierno intervenga para controlar el desarrollo de la inteligencia artificial”, aunque reconoció que existe una preocupación vinculada con la seguridad de los sistemas. “Dice que lo que teme es que Estados Unidos pierda la ventaja que tiene sobre China y que en ese sentido lo pondría en segundo lugar”, detalló Norman Powell.

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La posición del presidente estadounidense combina, de esta manera, una defensa del liderazgo tecnológico de su país con el reconocimiento de que algún mecanismo de seguridad resulta necesario. “Aunque reconoció que hay que hacer algo para que haya algún control de seguridad sobre las redes y el sistema de inteligencia artificial”, explicó Powell, Trump no quiere asumir medidas que puedan ralentizar el desarrollo estadounidense.

La polémica por la seguridad de la inteligencia artificial

Donald Trump profundizó su postura a través de una publicación en Truth Social, en la que volvió a rechazar la intervención gubernamental en esta etapa. Allí sostuvo que la industria ya cuenta con la seguridad necesaria. Norman Powell repasó el contenido de esa declaración y destacó que Trump afirmó que “la única seguridad que necesita la industria de la inteligencia artificial ya la tiene”.

La frase que generó mayor controversia fue la siguiente: “Tiene un presidente fuerte e inteligente con alto coeficiente intelectual”, en referencia a sí mismo.

Para Norman Powell, la cuestión excede las declaraciones de Trump y refleja una preocupación que atraviesa al sector tecnológico. “No es uno de los líderes que ha hablado de este tema sino que son casi todos los principales líderes de la inteligencia artificial que hablan de la importancia de que haya un acuerdo marco”, afirmó.