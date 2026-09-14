“La mora era inevitable”: Santiago Llull explicó en RDEco por qué aumentaron los créditos impagos

La morosidad se convirtió en una de las principales dificultades para los hogares argentinos, en un contexto en el que el deterioro de las expectativas económicas complicó la capacidad de afrontar los compromisos financieros. Para Santiago Llull, la evolución de los créditos impagos estuvo directamente vinculada con ese cambio en las previsiones. “Yo creo que la mora era inevitable cuando yo tomo como base el deterioro de las expectativas”, sostuvo el economista.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Llull explicó cómo los cambios en los ingresos esperados y en las condiciones económicas afectan las decisiones financieras de los hogares. “Cuando hablamos de deterioro de expectativas en el mercado, hablamos que lo que vos creías que iba a pasar terminó no pasando”, explicó.

Salarios, gastos y una salida cada vez más difícil

Uno de los principales factores detrás de la morosidad es la dificultad de los hogares para recomponer sus ingresos al ritmo necesario para afrontar sus compromisos financieros. “Ni el salario incrementó para pagar esa mora, ni tuve la posibilidad de una mejora en cuanto a las condiciones de la economía”, afirmó Llull.

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A esto se suma el aumento de los gastos cotidianos, que reduce el margen disponible para cancelar deudas. “Todos los gastos fueron hacia ahí”, sintetizó el economista.

El especialista también planteó que el problema aparece cuando las variables que originalmente permitían sostener el endeudamiento dejan de evolucionar como estaba previsto. “Una de esas variables cambió y, por ende, me quedó una variable que no compensó a la otra”, señaló.

El diagnóstico coincide con la preocupación expresada durante el programa por el nivel de endeudamiento y por los motivos que llevan a los argentinos a recurrir al crédito. En particular, Federico Glustein había señalado que una parte importante de las deudas se origina en la necesidad de afrontar alimentos y otros gastos básicos.

Para Llull, por lo tanto, la explicación de la mora no puede reducirse exclusivamente a decisiones individuales de los deudores ni a la política de los bancos. “No todo el mundo culpa a la gente ni a los bancos, sino a la situación macro que tiene la Argentina hoy”, concluyó.