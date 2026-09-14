En Ronda de Corresponsales analizaron el día 45 de la crisis de Ceuta y las nuevas dudas sobre la gestión de Pedro Sánchez

A 45 días del comienzo de la crisis de Ceuta, no aparece una solución inmediata y distintos sectores ya advierten que el conflicto podría extenderse durante meses. La falta de una salida también comenzó a generar problemas sanitarios y una mayor expansión de los asentamientos, mientras crece la conflictividad social.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Marcelo Molina explicó que dentro del Gobierno español ya se habla de un plazo de mínimo tres meses. “No hay una solución a la vista y ya desde todos los sectores son escépticos sobre una pronta resolución del problema”, señaló el periodista.

La crisis sanitaria y la expansión de los asentamientos

La situación también suma un problema sanitario. “Hoy ya se descubrieron casos de varicela y no hay donde aislar a esa gente y evitar más contagios”, alertó Marcelo Molina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al mismo tiempo, los asentamientos continúan expandiéndose y algunos se encuentran próximos a instalaciones estratégicas. “Se están generando nuevos asentamientos en nuevas playas, en nuevos terrenos, cada vez más cerca del puerto”, describió.

Uno de ellos, según Marcelo Molina, quedó junto a una infraestructura crítica: “está al lado pegado a la planta desalinizadora de agua de la ciudad”.

La conflictividad social también se profundizó. “Son numerosos los conflictos, las reyertas, las peleas”, sostuvo Marcelo Molina, quien agregó que existen registros de “muchos apuñalados, muchos mutilados porque hasta cortan la mano, brazos”.

Críticas a Sánchez y preocupación por nuevas movilizaciones

La gestión de Pedro Sánchez quedó en el centro de las críticas. Marcelo Molina describió “una inacción absoluta por parte del gobierno” y señaló que incluso dirigentes cercanos al oficialismo comenzaron a cuestionarla.

Según relató, desde el Partido Nacionalista Vasco se llegó a plantear la posibilidad de una presión externa: “No puede descartar una extorsión de parte de Marruecos hacia el gobierno”.

En paralelo, la crisis comienza a tener consecuencias sobre el debate migratorio. “La inacción está, y estas imágenes que son la verdad impresionantes, de Ceuta todo lo que se vive todo el día, está planteando un escenario que es hoy Sánchez, el principal personaje que está alimentando a la anti-inmigración”, afirmó.

Marcelo Molina también advirtió sobre una posible nueva movilización hacia la frontera: “Las redes siguen alimentando esta posibilidad” y “los grupos siguen creciendo”, con comunidades que, según explicó, pasaron de 180.000 a más de 270.000 seguidores.

En este contexto, una encuesta del CIS mostró que “ocho de cada diez ciudadanos creen que España debería reforzar las fronteras para evitar entrada masiva de migrantes”, un dato que vuelve a colocar la inmigración en el centro de la discusión política española.