Milei reúne a los legisladores de LLA antes del Presupuesto 2027 y anticipa la agenda del Gobierno

El presidente Javier Milei reunió este lunes a los diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para anticiparles los principales lineamientos del Presupuesto 2027, a pocas horas de que el Ejecutivo envíe el proyecto al Congreso. El encuentro se desarrolló desde las 15 en el Salón Héroes de Malvinas y abrió una semana clave para la agenda parlamentaria del oficialismo.

La convocatoria alcanzó a los 95 diputados y 21 senadores de La Libertad Avanza y había sido comunicada una semana antes a través de los grupos de WhatsApp de los bloques, de los que también participa la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien estuvo a cargo de la invitación.

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El encuentro tuvo como eje el Presupuesto 2027, que el Gobierno prevé presentar formalmente este martes en la Cámara de Diputados. El proyecto abrirá una etapa de negociaciones con gobernadores y bloques aliados, especialmente por la distribución de los recursos y las partidas previstas para el próximo año.

Los tres proyectos que están en la agenda de Milei

El Presupuesto no será el único tema que ocupará al oficialismo en el Congreso. Esta semana también está previsto el avance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa anunciada por Milei en cadena nacional y vinculada al reclamo argentino por las Islas Malvinas.

El proyecto busca modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades no autorizadas en las islas. Además, contempla extender las restricciones a proveedores para impedir que las compañías sancionadas puedan contratar con el sector público o privado en la Argentina.

La iniciativa también ampliará las actividades que podrán ser sancionadas cuando impliquen la explotación de recursos naturales en las islas y contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El organismo tendrá funciones de coordinación en materia de seguridad y un nuevo régimen de protección de infraestructuras críticas.

En paralelo, el Senado comenzará este martes el debate en comisión de la reforma electoral. El proyecto todavía enfrenta diferencias entre el Gobierno y sus aliados, principalmente por la propuesta de eliminar las PASO, uno de los puntos que genera mayor resistencia.

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El Presupuesto 2027 y la negociación con los gobernadores

El proyecto que llegará al Congreso marcará las prioridades económicas del Gobierno para el próximo año. Según el adelanto presupuestario enviado en julio a Diputados, el Ejecutivo proyecta una desaceleración de la inflación y un incremento real de la recaudación durante el período 2027-2029, además de una continuidad en la reducción de la carga impositiva. También contempla estimaciones sobre la evolución del desempleo, la pobreza, la indigencia y el coeficiente de Gini.

El envío del proyecto tendrá además una dimensión política. El oficialismo deberá negociar con gobernadores y bloques aliados para conseguir los votos necesarios para avanzar con la llamada "ley de leyes", en un Congreso donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia.

La reunión de este lunes funcionó así como una instancia de coordinación entre Milei y su bloque legislativo antes de que comience formalmente el debate parlamentario. El Presidente ya había utilizado encuentros similares para transmitir su visión económica a los legisladores. La última reunión había sido el 25 de agosto, mientras que en julio había utilizado otra convocatoria para abordar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La jornada continuará para el oficialismo con actividad partidaria. Luego del encuentro en Casa Rosada, Karina Milei y los legisladores nacionales de La Libertad Avanza tienen previsto trasladarse a la sede bonaerense del partido en San Telmo, inaugurada semanas atrás con vistas a la disputa electoral de 2027 en la provincia de Buenos Aires.

RG